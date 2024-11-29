https://ria.ru/20241129/razvedchiki-1986355119.html
Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского
Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского - РИА Новости, 29.11.2024
Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского
Разведчик 51-й гвардейской общевойсковой армии "Южной" группировки войск рассказал, как эвакуировали гражданских из населенного пункта Новгородское (в годы... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T05:10
2024-11-29T05:10
2024-11-29T05:10
специальная военная операция на украине
дзержинский район
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Разведчик 51-й гвардейской общевойсковой армии "Южной" группировки войск рассказал, как эвакуировали гражданских из населенного пункта Новгородское (в годы украинской оккупации носил название Нью-Йорк) в ДНР при поддержке БПЛА и РЭБ, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. "Обнаружили мирное население, находились мирные жители в разных подвалах, в разных зданиях, нашими силами в одну точку их собрали, собрали их вещи и непосредственно по команде уже прибыли на квадроцикле, на "буханке" с поддержкой БПЛА с РЭБом - приехали, загрузили", - рассказал командир группы с позывным "Сыч". По словам разведчика, среди гражданских были пожилые люди, которые не могли самостоятельно передвигаться, а также раненые. "Максимально быстро погрузили в "буханку", также максимально быстро вывезли их из Нью-Йорка. Пытались встретить с артиллерии, но, слава богу, прорвались, всё прошло гладко, спокойно выехали, никто не пострадал", - уточнил военнослужащий. Боец добавил, что у одного из гражданских было пулевое ранение левой руки. Человек нуждался в квалифицированной медицинской помощи. "Мне запали в душу его слова - он мне сказал, что он всегда верил и ждал нашу армию, потому что понимал, что мы им поможем", - сказал в завершение "Сыч". Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк. Это один из крупнейших населенных пунктов агломерации и стратегически важный логистический узел. Он был освобожден 20 августа 2024 года.
https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html
https://ria.ru/20241129/desantniki-1986354941.html
https://ria.ru/20241127/evakuatsija-1985929332.html
дзержинский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дзержинский район, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинский район, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского
Разведчики "Южной" группировки эвакуировали жителей из Новгородского в ДНР
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Разведчик 51-й гвардейской общевойсковой армии "Южной" группировки войск рассказал, как эвакуировали гражданских из населенного пункта Новгородское (в годы украинской оккупации носил название Нью-Йорк) в ДНР при поддержке БПЛА и РЭБ, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.
"Обнаружили мирное население, находились мирные жители в разных подвалах, в разных зданиях, нашими силами в одну точку их собрали, собрали их вещи и непосредственно по команде уже прибыли на квадроцикле, на "буханке" с поддержкой БПЛА с РЭБом - приехали, загрузили", - рассказал командир группы с позывным "Сыч".
По словам разведчика, среди гражданских были пожилые люди, которые не могли самостоятельно передвигаться, а также раненые.
"Максимально быстро погрузили в "буханку", также максимально быстро вывезли их из Нью-Йорка. Пытались встретить с артиллерии, но, слава богу, прорвались, всё прошло гладко, спокойно выехали, никто не пострадал", - уточнил военнослужащий.
Боец добавил, что у одного из гражданских было пулевое ранение левой руки. Человек нуждался в квалифицированной медицинской помощи.
"Мне запали в душу его слова - он мне сказал, что он всегда верил и ждал нашу армию, потому что понимал, что мы им поможем", - сказал в завершение "Сыч".
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района
в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк. Это один из крупнейших населенных пунктов агломерации и стратегически важный логистический узел. Он был освобожден 20 августа 2024 года.