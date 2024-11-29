https://ria.ru/20241129/razvedchiki-1986355119.html

Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского

Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского - РИА Новости, 29.11.2024

Разведчики рассказали, как эвакуировали мирных жителей из Новгородского

Разведчик 51-й гвардейской общевойсковой армии "Южной" группировки войск рассказал, как эвакуировали гражданских из населенного пункта Новгородское (в годы... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T05:10

2024-11-29T05:10

2024-11-29T05:10

специальная военная операция на украине

дзержинский район

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Разведчик 51-й гвардейской общевойсковой армии "Южной" группировки войск рассказал, как эвакуировали гражданских из населенного пункта Новгородское (в годы украинской оккупации носил название Нью-Йорк) в ДНР при поддержке БПЛА и РЭБ, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. "Обнаружили мирное население, находились мирные жители в разных подвалах, в разных зданиях, нашими силами в одну точку их собрали, собрали их вещи и непосредственно по команде уже прибыли на квадроцикле, на "буханке" с поддержкой БПЛА с РЭБом - приехали, загрузили", - рассказал командир группы с позывным "Сыч". По словам разведчика, среди гражданских были пожилые люди, которые не могли самостоятельно передвигаться, а также раненые. "Максимально быстро погрузили в "буханку", также максимально быстро вывезли их из Нью-Йорка. Пытались встретить с артиллерии, но, слава богу, прорвались, всё прошло гладко, спокойно выехали, никто не пострадал", - уточнил военнослужащий. Боец добавил, что у одного из гражданских было пулевое ранение левой руки. Человек нуждался в квалифицированной медицинской помощи. "Мне запали в душу его слова - он мне сказал, что он всегда верил и ждал нашу армию, потому что понимал, что мы им поможем", - сказал в завершение "Сыч". Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк. Это один из крупнейших населенных пунктов агломерации и стратегически важный логистический узел. Он был освобожден 20 августа 2024 года.

https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html

https://ria.ru/20241129/desantniki-1986354941.html

https://ria.ru/20241127/evakuatsija-1985929332.html

дзержинский район

донецкая народная республика

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дзержинский район, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)