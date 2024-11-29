https://ria.ru/20241129/raketa-1986393304.html

В Курской области уничтожили украинскую ракету

В Курской области уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 29.11.2024

В Курской области уничтожили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:27

2024-11-29T11:27

2024-11-29T11:29

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986361388.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик)