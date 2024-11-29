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В Курской области уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 29.11.2024 (обновлено: 11:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/raketa-1986393304.html
В Курской области уничтожили украинскую ракету
В Курской области уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 29.11.2024
В Курской области уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:27
2024-11-29T11:29
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986361388.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена утром в небе Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор в зоне СВО
Оператор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
"Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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