https://ria.ru/20241129/raketa-1986393304.html
В Курской области уничтожили украинскую ракету
В Курской области уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 29.11.2024
В Курской области уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:27
2024-11-29T11:27
2024-11-29T11:29
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена утром в пятницу в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986361388.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена утром в небе Курской области