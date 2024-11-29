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Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2024
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11:43 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/putin-1986397938.html
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2024
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти (78,8%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,1% одобряют его деятельность на своем посту, следует из результатов... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:43
2024-11-29T11:43
россия
владимир путин
вциом
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (78,8%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,1% одобряют его деятельность на своем посту, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, российскому президенту доверяют 78,8% опрошенных граждан, недоверие выразили 16,9% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% опрошенных, не доверяют - 18,9%. Работу президента одобряют 76,1% россиян, не одобряют - 15% респондентов. Деятельность председателя правительства РФ одобряют 52,7% россиян, неодобрение высказали 10,2%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% респондентов назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 6,8% - "Новые люди", 4,1% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 11,2% опрошенных указали непарламентские партии, 12,1% вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 ноября 2024 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20241115/putin-1983900765.html
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россия, владимир путин, вциом, общество
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Общество
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: 78,8 процента россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (78,8%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,1% одобряют его деятельность на своем посту, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, российскому президенту доверяют 78,8% опрошенных граждан, недоверие выразили 16,9% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% опрошенных, не доверяют - 18,9%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Путину
15 ноября, 10:41
Работу президента одобряют 76,1% россиян, не одобряют - 15% респондентов. Деятельность председателя правительства РФ одобряют 52,7% россиян, неодобрение высказали 10,2%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% респондентов назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 6,8% - "Новые люди", 4,1% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 11,2% опрошенных указали непарламентские партии, 12,1% вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 ноября 2024 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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28 ноября, 15:56
 
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