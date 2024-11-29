Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: 78,8 процента россиян доверяют Путину
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (78,8%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,1% одобряют его деятельность на своем посту, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, российскому президенту доверяют 78,8% опрошенных граждан, недоверие выразили 16,9% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% опрошенных, не доверяют - 18,9%.
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Работу президента одобряют 76,1% россиян, не одобряют - 15% респондентов. Деятельность председателя правительства РФ одобряют 52,7% россиян, неодобрение высказали 10,2%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% респондентов назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 6,8% - "Новые люди", 4,1% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 11,2% опрошенных указали непарламентские партии, 12,1% вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 ноября 2024 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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