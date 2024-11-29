https://ria.ru/20241129/proekt--1986418795.html

В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам

В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам - РИА Новости, 29.11.2024

В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:07

2024-11-29T13:07

2024-11-29T13:07

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогам и медицинским работникам выездных бригад скорой помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 20 федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" разработан для правовой защиты медицинских и педагогических работников", - сказано в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается оказывать медицинским работникам выездных бригад скорой, в том числе скорой специализированной, бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с возмещением вреда при исполнении ими своих служебных обязанностей. А также предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогическим работникам, если они обращаются по вопросам, связанным с нарушением права на уважение человеческого достоинства и защиты от всех форм физического и психического насилия. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы поможет медицинским и педагогическим работникам защитить свои права и законные интересы, повысит уровень социальной защищенности, а также обеспечит их доступ к правосудию.

https://ria.ru/20241112/zakonoproekt--1983299754.html

https://ria.ru/20240913/pomosch-1972427743.html

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