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В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам - РИА Новости, 29.11.2024
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13:07 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/proekt--1986418795.html
В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам
В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам - РИА Новости, 29.11.2024
В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:07
2024-11-29T13:07
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогам и медицинским работникам выездных бригад скорой помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 20 федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" разработан для правовой защиты медицинских и педагогических работников", - сказано в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается оказывать медицинским работникам выездных бригад скорой, в том числе скорой специализированной, бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с возмещением вреда при исполнении ими своих служебных обязанностей. А также предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогическим работникам, если они обращаются по вопросам, связанным с нарушением права на уважение человеческого достоинства и защиты от всех форм физического и психического насилия. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы поможет медицинским и педагогическим работникам защитить свои права и законные интересы, повысит уровень социальной защищенности, а также обеспечит их доступ к правосудию.
https://ria.ru/20241112/zakonoproekt--1983299754.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам

В ГД внесли проект о бесплатной юридической помощи педагогам и медикам скорой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогам и медицинским работникам выездных бригад скорой помощи, документ доступен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 20 федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" разработан для правовой защиты медицинских и педагогических работников", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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Проектом предлагается оказывать медицинским работникам выездных бригад скорой, в том числе скорой специализированной, бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с возмещением вреда при исполнении ими своих служебных обязанностей.
А также предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогическим работникам, если они обращаются по вопросам, связанным с нарушением права на уважение человеческого достоинства и защиты от всех форм физического и психического насилия.
По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы поможет медицинским и педагогическим работникам защитить свои права и законные интересы, повысит уровень социальной защищенности, а также обеспечит их доступ к правосудию.
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