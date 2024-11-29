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Жителю Перми, собиравшемуся устроить взрыв в военкомате, вынесли приговор - РИА Новости, 29.11.2024
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13:15 29.11.2024 (обновлено: 13:16 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/prigovor-1986421826.html
Жителю Перми, собиравшемуся устроить взрыв в военкомате, вынесли приговор
Жителю Перми, собиравшемуся устроить взрыв в военкомате, вынесли приговор - РИА Новости, 29.11.2024
Жителю Перми, собиравшемуся устроить взрыв в военкомате, вынесли приговор
Пермяка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, суд приговорил к четырем годам лишения свободы, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:15
2024-11-29T13:16
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общество
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Пермяка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, суд приговорил к четырем годам лишения свободы, сообщает региональное управление ФСБ. По данным ведомства, житель Перми распространял негативную информацию о спецоперации и "высказывал намерения по совершению террористического акта" с помощью самодельного зажигательного устройства в отношении местного военкомата. Также мужчина для совершения преступления искал единомышленников. Фигуранту было вменено покушение на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ). Силовики нашли у него пакетики с минеральными удобрениями и различными веществами, используемыми для приготовления взрывчатки. "Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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пермь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Пермь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Жителю Перми, собиравшемуся устроить взрыв в военкомате, вынесли приговор

Жителя Перми приговорили к 4 годам колонии за планирование взрыва в военкомате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Пермяка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, суд приговорил к четырем годам лишения свободы, сообщает региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, житель Перми распространял негативную информацию о спецоперации и "высказывал намерения по совершению террористического акта" с помощью самодельного зажигательного устройства в отношении местного военкомата. Также мужчина для совершения преступления искал единомышленников. Фигуранту было вменено покушение на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ). Силовики нашли у него пакетики с минеральными удобрениями и различными веществами, используемыми для приготовления взрывчатки.
"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ПермьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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