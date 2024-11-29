https://ria.ru/20241129/predpriyatie-1986256817.html
Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании
Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании - РИА Новости, 29.11.2024
Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании
Одно из российских предприятий из Донецкой Народной Республики произведет и поставит резинотканевые конвейерные ленты для холдинга "Белорусская цементная... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:00
2024-11-29T10:00
2024-11-29T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
россия
донецкая народная республика
предприниматели
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Одно из российских предприятий из Донецкой Народной Республики произведет и поставит резинотканевые конвейерные ленты для холдинга "Белорусская цементная компания", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП)."Российские МСП могут стать поставщиками крупных белорусских предприятий. Корпорация МСП совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на постоянной основе проводит встречи с заинтересованными белорусскими предприятиями и помогает наладить взаимодействие бизнеса в области промышленной кооперации", – рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также отметил, что Корпорация сопровождает потенциальных МСП-поставщиков на всех этапах переговоров до заключения контракта.Запросы 43 крупных белорусских предприятий размещены на Цифровой платформе МСП.РФ – в специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт". Там же можно узнать потребности зарубежных предприятий из других стран. Данное соглашение между российской и иностранной компанией стало уже 76 с момента начала работы сервиса, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, россия, донецкая народная республика, предприниматели
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Донецкая Народная Республика, Предприниматели
Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании
Корпорация МСП: в ДНР произведут продукцию для белорусского предприятия
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Одно из российских предприятий из Донецкой Народной Республики произведет и поставит резинотканевые конвейерные ленты для холдинга "Белорусская цементная компания", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
"Российские МСП могут стать поставщиками крупных белорусских предприятий. Корпорация МСП совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на постоянной основе проводит встречи с заинтересованными белорусскими предприятиями и помогает наладить взаимодействие бизнеса в области промышленной кооперации", – рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он также отметил, что Корпорация сопровождает потенциальных МСП-поставщиков на всех этапах переговоров до заключения контракта.
Запросы 43 крупных белорусских предприятий размещены на Цифровой платформе МСП.РФ – в специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт". Там же можно узнать потребности зарубежных предприятий из других стран. Данное соглашение между российской и иностранной компанией стало уже 76 с момента начала работы сервиса, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП
совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".