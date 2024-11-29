https://ria.ru/20241129/predpriyatie-1986256817.html

Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании

Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании - РИА Новости, 29.11.2024

Малое предприятие из ДНР стало поставщиком белорусской компании

Одно из российских предприятий из Донецкой Народной Республики произведет и поставит резинотканевые конвейерные ленты для холдинга "Белорусская цементная... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:00

2024-11-29T10:00

2024-11-29T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

донецкая народная республика

предприниматели

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Одно из российских предприятий из Донецкой Народной Республики произведет и поставит резинотканевые конвейерные ленты для холдинга "Белорусская цементная компания", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП)."Российские МСП могут стать поставщиками крупных белорусских предприятий. Корпорация МСП совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на постоянной основе проводит встречи с заинтересованными белорусскими предприятиями и помогает наладить взаимодействие бизнеса в области промышленной кооперации", – рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также отметил, что Корпорация сопровождает потенциальных МСП-поставщиков на всех этапах переговоров до заключения контракта.Запросы 43 крупных белорусских предприятий размещены на Цифровой платформе МСП.РФ – в специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт". Там же можно узнать потребности зарубежных предприятий из других стран. Данное соглашение между российской и иностранной компанией стало уже 76 с момента начала работы сервиса, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, александр исаевич, россия, донецкая народная республика, предприниматели