https://ria.ru/20241129/pravitelstvo-1986393590.html
В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства
В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства - РИА Новости, 29.11.2024
В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства
Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:30
2024-11-29T11:30
2024-11-29T11:30
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина. "В Курскую область будет дополнительно направлено 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение об этом подписано", - указано в сообщении. В правительстве отметили, что это решение позволит региону дополнительно закупить лекарственные препараты и медицинские изделия для людей, которые получают поддержку от государства. "Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам. Конкретными лекарствами и медицинскими изделиями каждый человек обеспечивается в соответствии с назначением лечащего врача", - уточнили в кабмине.
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия
В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства
Правительство направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на лекарства