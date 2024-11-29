https://ria.ru/20241129/pravitelstvo-1986393590.html

В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства

В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства - РИА Новости, 29.11.2024

В Курскую область направят дополнительные средства на лекарства

Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:30

2024-11-29T11:30

2024-11-29T11:30

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина. "В Курскую область будет дополнительно направлено 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение об этом подписано", - указано в сообщении. В правительстве отметили, что это решение позволит региону дополнительно закупить лекарственные препараты и медицинские изделия для людей, которые получают поддержку от государства. "Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам. Конкретными лекарствами и медицинскими изделиями каждый человек обеспечивается в соответствии с назначением лечащего врача", - уточнили в кабмине.

https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, россия