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Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше - РИА Новости, 29.11.2024
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14:26 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/posol-1986450638.html
Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше
Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше - РИА Новости, 29.11.2024
Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше
Ничего не говорит о том, что работа консульства России в Познани может быть возобновлена, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:26
2024-11-29T14:26
в мире
сергей андреев
мария захарова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ничего не говорит о том, что работа консульства России в Познани может быть возобновлена, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. "Не будем загадывать, но пока, сами понимаете, ничто не говорит о том, что такой вариант возможен в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html
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60
в мире, сергей андреев, мария захарова
В мире, Сергей Андреев, Мария Захарова
Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше

Андреев: предпосылок к возобновлению работы консульства России в Познани нет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВаршавв
Варшавв - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ничего не говорит о том, что работа консульства России в Познани может быть возобновлена, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
"Не будем загадывать, но пока, сами понимаете, ничто не говорит о том, что такой вариант возможен в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
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