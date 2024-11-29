https://ria.ru/20241129/posol-1986450638.html

Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше

Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше - РИА Новости, 29.11.2024

Российский посол ответил на вопрос о работе консульства в Польше

Ничего не говорит о том, что работа консульства России в Познани может быть возобновлена, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:26

2024-11-29T14:26

2024-11-29T14:26

в мире

сергей андреев

мария захарова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ничего не говорит о том, что работа консульства России в Познани может быть возобновлена, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. "Не будем загадывать, но пока, сами понимаете, ничто не говорит о том, что такой вариант возможен в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html

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2024

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в мире, сергей андреев, мария захарова