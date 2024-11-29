https://ria.ru/20241129/poshlina-1986408075.html

Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь

Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь - РИА Новости, 29.11.2024

Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь

Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:31

2024-11-29T12:31

2024-11-29T13:31

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и энергетический уголь, сообщает кабмин РФ. "Правительство приняло решение отменить экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлить мораторий на действие экспортных пошлин в отношении антрацита и энергетического угля. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. "Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать", - добавляется там. В кабмине напомнили, что гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля были введены на период с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года. При этом в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года, а пошлина на коксующийся уголь продолжала действовать. Размер пошлины был увязан с курсом рубля – при курсе 80–85 рублей за 1 доллар ставка составляла 4%, за 85–90 рублей – 4,5%, за 90–95 рублей – 5,5%, при этом если пошлина превышала 95 рублей, то взималось 7%.

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экономика, россия, правительство рф