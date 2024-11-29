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Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 29.11.2024 (обновлено: 11:30 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/pologi-1986392315.html
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:23
2024-11-29T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений Балицкий."В городе Пологи Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 3000 абонентов в результате прицельного попадания БПЛА противника по трансформаторам", - написал Балицкий в Telegram-канале. После стабилизации обстановки ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Опасность повторных ударов сохраняется, отметил он.
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА

Балицкий: город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия попадания БПЛА со стороны ВСУ по трансформаторам в городе Пологи Запорожской области
Последствия попадания БПЛА со стороны ВСУ по трансформаторам в городе Пологи Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия попадания БПЛА со стороны ВСУ по трансформаторам в городе Пологи Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В городе Пологи Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 3000 абонентов в результате прицельного попадания БПЛА противника по трансформаторам", - написал Балицкий в Telegram-канале.
После стабилизации обстановки ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Опасность повторных ударов сохраняется, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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