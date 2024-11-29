https://ria.ru/20241129/pologi-1986392315.html

Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА

Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024

Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА

Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:23

2024-11-29T11:23

2024-11-29T11:30

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений Балицкий."В городе Пологи Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 3000 абонентов в результате прицельного попадания БПЛА противника по трансформаторам", - написал Балицкий в Telegram-канале. После стабилизации обстановки ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Опасность повторных ударов сохраняется, отметил он.

https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, евгений балицкий