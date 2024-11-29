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Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:23
2024-11-29T11:23
2024-11-29T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА по объекту энергетики, без света остались 3 тысячи абонентов, сообщил губернатор Евгений Балицкий."В городе Пологи Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 3000 абонентов в результате прицельного попадания БПЛА противника по трансформаторам", - написал Балицкий в Telegram-канале. После стабилизации обстановки ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Опасность повторных ударов сохраняется, отметил он.
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА
Балицкий: город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за атаки БПЛА