https://ria.ru/20241129/pogoda-1986419444.html

Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре

Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре - РИА Новости, 29.11.2024

Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре

Температура около и выше нормы в декабре прогнозируется примерно на 2/3 территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:09

2024-11-29T13:09

2024-11-29T13:09

общество

россия

москва

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Температура около и выше нормы в декабре прогнозируется примерно на 2/3 территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Выпущен прогноз на декабрь. Прогнозируется, что на большей части, на двух третях, я бы сказал, территории нашей страны декабрь будет теплее обычных значений", - сказал Вильфанд. Он отметил, что резкие похолодания при этом тоже не исключены, погода в следующем месяце будет неоднородной. По словам синоптикам, на западной части европейской России, включая Москву, в декабре прогнозируется погода около нормы, а в восточной части Центрального и Северо-западного федеральных округов, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в северной половине Дальнего Востока средние температуры будут выше нормы.

https://ria.ru/20241129/putin-1986397938.html

https://ria.ru/20241129/puteshestviya-1986313934.html

россия

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поволжье

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общество, россия, москва, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, погода