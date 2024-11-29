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Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре - РИА Новости, 29.11.2024
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13:09 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/pogoda-1986419444.html
Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре
Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре - РИА Новости, 29.11.2024
Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре
Температура около и выше нормы в декабре прогнозируется примерно на 2/3 территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:09
2024-11-29T13:09
общество
россия
москва
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Температура около и выше нормы в декабре прогнозируется примерно на 2/3 территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Выпущен прогноз на декабрь. Прогнозируется, что на большей части, на двух третях, я бы сказал, территории нашей страны декабрь будет теплее обычных значений", - сказал Вильфанд. Он отметил, что резкие похолодания при этом тоже не исключены, погода в следующем месяце будет неоднородной. По словам синоптикам, на западной части европейской России, включая Москву, в декабре прогнозируется погода около нормы, а в восточной части Центрального и Северо-западного федеральных округов, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в северной половине Дальнего Востока средние температуры будут выше нормы.
https://ria.ru/20241129/putin-1986397938.html
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общество, россия, москва, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Москва, Поволжье, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре

Синоптик Вильфанд: жителей России ожидает температура выше нормы в декабре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевушка с собакой на улице
Девушка с собакой на улице - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Температура около и выше нормы в декабре прогнозируется примерно на 2/3 территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Выпущен прогноз на декабрь. Прогнозируется, что на большей части, на двух третях, я бы сказал, территории нашей страны декабрь будет теплее обычных значений", - сказал Вильфанд.
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Он отметил, что резкие похолодания при этом тоже не исключены, погода в следующем месяце будет неоднородной.
По словам синоптикам, на западной части европейской России, включая Москву, в декабре прогнозируется погода около нормы, а в восточной части Центрального и Северо-западного федеральных округов, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в северной половине Дальнего Востока средние температуры будут выше нормы.
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ОбществоРоссияМоскваПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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