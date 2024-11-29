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Новый комплекс для производства косметики начали строить в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:58 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/podmoskove-1986436927.html
Новый комплекс для производства косметики начали строить в Подмосковье
Новый комплекс для производства косметики начали строить в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2024
Новый комплекс для производства косметики начали строить в Подмосковье
В подмосковном Протвине приступили к строительству нового производственного комплекса по выпуску косметической продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:58
2024-11-29T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
главгосстройнадзор
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В подмосковном Протвине приступили к строительству нового производственного комплекса по выпуску косметической продукции, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. В промышленной зоне города возведут здание переменной этажности от одного до трех этажей, где будут осуществлять предпродажную подготовку готовой продукции – средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами под брендом "Аравия". Ожидается, что в корпусе будут фасовать в индивидуальные упаковки готовые крема, бальзамы, сыворотки, шампуни, а также формировать наборы для отгрузки товаров через маркетплейсы. Всего здесь будут выпускать 16 тонн или 20 тысяч упаковок в сутки. Работать на предприятии будут 245 человек в смену. Земельный участок площадью 2,4 гектара, на котором ведется строительство, расположен рядом с действующим производством компании-застройщика "Новые технологии", его инвестор получил по программе "Земля за 1 рубль". Здесь построят два корпуса нового производственного комплекса. Первый из них - на завершающей стадии строительства, его закончат до конца 2024 года. Второй планируют возвести до конца 2026 года.
https://ria.ru/20241129/investitsii-1986415791.html
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московская область (подмосковье), главгосстройнадзор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Главгосстройнадзор
Новый комплекс для производства косметики начали строить в Подмосковье

В Московской области началось строительство центра по выпуску косметики

© Фото предоставлено пресс-службой Главгосстройнадзора Московской областиМакет нового комплекса для производства косметики в Подмосковье
Макет нового комплекса для производства косметики в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Главгосстройнадзора Московской области
Макет нового комплекса для производства косметики в Подмосковье
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В подмосковном Протвине приступили к строительству нового производственного комплекса по выпуску косметической продукции, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
В промышленной зоне города возведут здание переменной этажности от одного до трех этажей, где будут осуществлять предпродажную подготовку готовой продукции – средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами под брендом "Аравия".
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Ожидается, что в корпусе будут фасовать в индивидуальные упаковки готовые крема, бальзамы, сыворотки, шампуни, а также формировать наборы для отгрузки товаров через маркетплейсы.
Всего здесь будут выпускать 16 тонн или 20 тысяч упаковок в сутки. Работать на предприятии будут 245 человек в смену.
Земельный участок площадью 2,4 гектара, на котором ведется строительство, расположен рядом с действующим производством компании-застройщика "Новые технологии", его инвестор получил по программе "Земля за 1 рубль". Здесь построят два корпуса нового производственного комплекса. Первый из них - на завершающей стадии строительства, его закончат до конца 2024 года. Второй планируют возвести до конца 2026 года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Главгосстройнадзор
 
 
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