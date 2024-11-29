https://ria.ru/20241129/podmoskove-1986395598.html

В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета

В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета - РИА Новости, 29.11.2024

В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета

Подросток получил ранение в висок, стреляя из пневматического пистолета в Балашихинском городском округе, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:35

2024-11-29T11:35

2024-11-29T13:20

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Подросток получил ранение в висок, стреляя из пневматического пистолета в Балашихинском городском округе, сообщает прокуратура Московской области. "По предварительной информации, 25 ноября 15-летний подросток, находясь в квартире в деревне Пуршево, стрелял по панелям из пеноблока из пневматического пистолета, который приобрёл самостоятельно. В результате одна пуля срикошетила несовершеннолетнему в область правого виска", - говорится в сообщении. По данным ведомства, испугавшись произошедшего, родителям о случившемся он не рассказал и обратился в медицинское учреждение спустя два дня. В настоящее время ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его здоровью нет. Отмечается, что Балашихинская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей.

https://ria.ru/20240828/vystrel-1969049142.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)