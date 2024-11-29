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В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета - РИА Новости, 29.11.2024
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11:35 29.11.2024 (обновлено: 13:20 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/podmoskove-1986395598.html
В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета
В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета - РИА Новости, 29.11.2024
В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета
Подросток получил ранение в висок, стреляя из пневматического пистолета в Балашихинском городском округе, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:35
2024-11-29T13:20
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Подросток получил ранение в висок, стреляя из пневматического пистолета в Балашихинском городском округе, сообщает прокуратура Московской области. "По предварительной информации, 25 ноября 15-летний подросток, находясь в квартире в деревне Пуршево, стрелял по панелям из пеноблока из пневматического пистолета, который приобрёл самостоятельно. В результате одна пуля срикошетила несовершеннолетнему в область правого виска", - говорится в сообщении. По данным ведомства, испугавшись произошедшего, родителям о случившемся он не рассказал и обратился в медицинское учреждение спустя два дня. В настоящее время ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его здоровью нет. Отмечается, что Балашихинская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье подросток получил ранение из пневматического пистолета

Подросток получил ранение в висок, стреляя из пневматического пистолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Подросток получил ранение в висок, стреляя из пневматического пистолета в Балашихинском городском округе, сообщает прокуратура Московской области.
"По предварительной информации, 25 ноября 15-летний подросток, находясь в квартире в деревне Пуршево, стрелял по панелям из пеноблока из пневматического пистолета, который приобрёл самостоятельно. В результате одна пуля срикошетила несовершеннолетнему в область правого виска", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, испугавшись произошедшего, родителям о случившемся он не рассказал и обратился в медицинское учреждение спустя два дня.
В настоящее время ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его здоровью нет.
Отмечается, что Балашихинская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей.
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