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На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку - РИА Новости, 29.11.2024
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21:09 29.11.2024 (обновлено: 21:32 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/podgotovka-1986573709.html
На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку
На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку - РИА Новости, 29.11.2024
На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку
Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине пройдут с 1 января 2025 года базовую военную подготовку, заявил председатель совета резервистов сухопутных... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:09
2024-11-29T21:32
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине пройдут с 1 января 2025 года базовую военную подготовку, заявил председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Чтобы граждан от 18 до 25 лет подготавливать или давать им базовую или профессиональную подготовку - вот это обязательно надо делать. То есть, это то, что с 1 января начнется, когда, в первую очередь студенты, а затем и все мужское население от 18 до 25 лет пройдет базовую и профессиональную подготовку. Это не мобилизация, а подготовка", - сказал Тимочко в эфире местного телеканала "Киев24". Он подчеркнул, что подготовка обучит людей навыкам владения оружием, а также поможет выбрать специальность, если их позже мобилизуют. По его мнению, это "правильный подход", поскольку мужчины поймут "чем живет и дышит армия", и, как он считает, это развеет "многие страхи". Как заявляла 9 ноября депутат Верховной рады Соломия Бобровская, на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами, в противном случае – поступать на военные кафедры для получения статуса военнообязанных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241129/merkel-1986527635.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку

Тимочко: на Украине все мужчины от 18 до 25 лет пройдут военную подготовку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине пройдут с 1 января 2025 года базовую военную подготовку, заявил председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Чтобы граждан от 18 до 25 лет подготавливать или давать им базовую или профессиональную подготовку - вот это обязательно надо делать. То есть, это то, что с 1 января начнется, когда, в первую очередь студенты, а затем и все мужское население от 18 до 25 лет пройдет базовую и профессиональную подготовку. Это не мобилизация, а подготовка", - сказал Тимочко в эфире местного телеканала "Киев24".
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Он подчеркнул, что подготовка обучит людей навыкам владения оружием, а также поможет выбрать специальность, если их позже мобилизуют. По его мнению, это "правильный подход", поскольку мужчины поймут "чем живет и дышит армия", и, как он считает, это развеет "многие страхи".
Как заявляла 9 ноября депутат Верховной рады Соломия Бобровская, на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами, в противном случае – поступать на военные кафедры для получения статуса военнообязанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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