https://ria.ru/20241129/podgotovka-1986573709.html

На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку

На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку - РИА Новости, 29.11.2024

На Украине мужчины от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку

Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине пройдут с 1 января 2025 года базовую военную подготовку, заявил председатель совета резервистов сухопутных... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:09

2024-11-29T21:09

2024-11-29T21:32

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106890/26/1068902673_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_006814dc8bef7e4671ea746ee971cf6d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине пройдут с 1 января 2025 года базовую военную подготовку, заявил председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Чтобы граждан от 18 до 25 лет подготавливать или давать им базовую или профессиональную подготовку - вот это обязательно надо делать. То есть, это то, что с 1 января начнется, когда, в первую очередь студенты, а затем и все мужское население от 18 до 25 лет пройдет базовую и профессиональную подготовку. Это не мобилизация, а подготовка", - сказал Тимочко в эфире местного телеканала "Киев24". Он подчеркнул, что подготовка обучит людей навыкам владения оружием, а также поможет выбрать специальность, если их позже мобилизуют. По его мнению, это "правильный подход", поскольку мужчины поймут "чем живет и дышит армия", и, как он считает, это развеет "многие страхи". Как заявляла 9 ноября депутат Верховной рады Соломия Бобровская, на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами, в противном случае – поступать на военные кафедры для получения статуса военнообязанных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241129/merkel-1986527635.html

https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины