https://ria.ru/20241129/peterburg-1986391641.html

В Петербурге завели дело после отравления 22 человек в ресторане

В Петербурге завели дело после отравления 22 человек в ресторане - РИА Новости, 29.11.2024

В Петербурге завели дело после отравления 22 человек в ресторане

Уголовное дело возбуждено по факту отравления в ресторане в Санкт-Петербурге не менее 22 человек, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:13

2024-11-29T11:13

2024-11-29T11:26

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления в ресторане в Санкт-Петербурге не менее 22 человек, сообщает городской главк СК РФ. "По данным следствия, не позднее 28 ноября лицами из числа сотрудников ресторана, расположенного на проспекте Сизова в Санкт-Петербурге, личность которых устанавливается, в ходе оказания услуг по организации общественного питания и доставке продуктов питания допущены нарушения санитарно- эпидемиологических норм. В результате указанных действий с острой кишечной инфекцией в медицинские учреждения Санкт-Петербурга обратились не менее 22 человек", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Накануне управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у употреблявших кулинарную продукцию в предприятии общепита "Токио Сити" (ООО "ИНФИНИТИ", улица Сизова дом 9А). По данным ведомства, по состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция.

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986329070.html

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)