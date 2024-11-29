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В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России - РИА Новости, 29.11.2024
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13:01 29.11.2024 (обновлено: 13:02 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/peskov-1986417520.html
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России
Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:01
2024-11-29T13:02
россия
румыния
бухарест
дмитрий песков
нато
президентские выборы в румынии — 2024
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Скорее это (обвинение России во вмешательстве в выборы в Румынии - ред.), знаете, такая манера подражания такому основному тренду, который вообще в коллективном Западе на этот счет существует. В том плане, что если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию", - сказал Песков журналистам. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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россия, румыния, бухарест, дмитрий песков, нато, президентские выборы в румынии — 2024, в мире
Россия, Румыния, Бухарест, Дмитрий Песков, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024, В мире
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России

Песков: Бухарест подражает западному тренду во всем винить Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Скорее это (обвинение России во вмешательстве в выборы в Румынии - ред.), знаете, такая манера подражания такому основному тренду, который вообще в коллективном Западе на этот счет существует. В том плане, что если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию", - сказал Песков журналистам.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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РоссияРумынияБухарестДмитрий ПесковНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024В мире
 
 
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