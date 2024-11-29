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В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России
Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:01
2024-11-29T13:01
2024-11-29T13:02
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Скорее это (обвинение России во вмешательстве в выборы в Румынии - ред.), знаете, такая манера подражания такому основному тренду, который вообще в коллективном Западе на этот счет существует. В том плане, что если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию", - сказал Песков журналистам. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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россия, румыния, бухарест, дмитрий песков, нато, президентские выборы в румынии — 2024, в мире
Россия, Румыния, Бухарест, Дмитрий Песков, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024, В мире
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России
Песков: Бухарест подражает западному тренду во всем винить Россию