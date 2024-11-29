https://ria.ru/20241129/peskov-1986417520.html

В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России

В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России

Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:01

2024-11-29T13:01

2024-11-29T13:02

россия

румыния

бухарест

дмитрий песков

нато

президентские выборы в румынии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_472:0:3161:1513_1920x0_80_0_0_84d06bf6c4efba509463ccdba8a607ce.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бухарест, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, подражает западному тренду во всем винить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Скорее это (обвинение России во вмешательстве в выборы в Румынии - ред.), знаете, такая манера подражания такому основному тренду, который вообще в коллективном Западе на этот счет существует. В том плане, что если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию", - сказал Песков журналистам. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.

https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986191652.html

россия

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, румыния, бухарест, дмитрий песков, нато, президентские выборы в румынии — 2024, в мире