https://ria.ru/20241129/patrushev-1986470803.html
Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей
Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей - РИА Новости, 29.11.2024
Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей
Кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:41
2024-11-29T15:41
2024-11-29T15:43
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Стимулируем торговые сети устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля", - сказал он. По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.
https://ria.ru/20241129/patrushev-1986468922.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей
Патрушев призвал ритейл устанавливать отношения с производителями овощей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Стимулируем торговые сети устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля", - сказал он.
По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.