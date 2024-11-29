https://ria.ru/20241129/patrushev-1986470803.html

Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей

Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей - РИА Новости, 29.11.2024

Патрушев рассказал о стимулировании торговли с производителями овощей

Кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:41

2024-11-29T15:41

2024-11-29T15:43

экономика

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Стимулируем торговые сети устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля", - сказал он. По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.

https://ria.ru/20241129/patrushev-1986468922.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев