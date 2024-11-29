https://ria.ru/20241129/patrushev-1986468922.html
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, заявил Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.11.2024
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, заявил Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:37
2024-11-29T15:37
2024-11-29T15:37
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 24-м году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он. "Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, заявил Патрушев
Дмитрий Патрушев: российский рынок полностью обеспечен продуктами