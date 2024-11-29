https://ria.ru/20241129/patrulirovanie-1986359170.html
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 29.11.2024
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем
Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:36
2024-11-29T07:36
2024-11-29T07:36
китай
японское море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает министерство обороны КНР. "В соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженных сил Китая и России, 29 ноября стороны организовали и осуществили 9-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем", - говорится в заявлении ведомства. Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html
китай
японское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, японское море, россия
Китай, Японское море, Россия
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем
ВС России и НОАК провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем