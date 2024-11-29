https://ria.ru/20241129/patrulirovanie-1986359170.html

Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем

Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 29.11.2024

Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем

Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:36

2024-11-29T07:36

2024-11-29T07:36

китай

японское море

россия

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает министерство обороны КНР. "В соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженных сил Китая и России, 29 ноября стороны организовали и осуществили 9-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем", - говорится в заявлении ведомства. Других подробностей пока не приводится.

https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html

китай

японское море

россия

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2024

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китай, японское море, россия