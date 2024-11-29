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Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 29.11.2024
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07:36 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/patrulirovanie-1986359170.html
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 29.11.2024
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем
Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:36
2024-11-29T07:36
китай
японское море
россия
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает министерство обороны КНР. "В соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженных сил Китая и России, 29 ноября стороны организовали и осуществили 9-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем", - говорится в заявлении ведомства. Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html
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китай, японское море, россия
Китай, Японское море, Россия
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Японским морем

ВС России и НОАК провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, сообщает министерство обороны КНР.
"В соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженных сил Китая и России, 29 ноября стороны организовали и осуществили 9-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем", - говорится в заявлении ведомства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем
26 ноября, 12:12
Других подробностей пока не приводится.
 
КитайЯпонское мореРоссия
 
 
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