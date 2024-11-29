Рейтинг@Mail.ru
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:45 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/pasler-1986433116.html
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья - РИА Новости, 29.11.2024
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья
По итогам 10 месяцев Оренбургская область вошла в топ-10 регионов России по скорости строительства жилых объектов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:45
2024-11-29T13:45
оренбургская область
оренбургская область
россия
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По итогам 10 месяцев Оренбургская область вошла в топ-10 регионов России по скорости строительства жилых объектов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. По его словам, за этот период в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе построено и введено более 1,08 миллиона квадратных метров жилья – на 17,6% больше, чем в прошлом году. "Сохраняется тенденция к увеличению объемов индивидуального строительства. С начала года введено 825,8 тысячи частных домов – на 21% больше к уровню 2023 года. В секторе многоквартирного жилья сдано 255,4 тысячи квадратных метров жилой площади – на 7,5% больше показателей прошлого года. Сейчас в регионе идет строительство 411 многоквартирных домов общей площадью более 965 тысяч квадратных метров", – написал Паслер.
https://ria.ru/20241128/pasler-1986250174.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья

Паслер: Оренбуржье вошло в топ-10 регионов по скорости жилищного строительства

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По итогам 10 месяцев Оренбургская область вошла в топ-10 регионов России по скорости строительства жилых объектов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер.
По его словам, за этот период в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе построено и введено более 1,08 миллиона квадратных метров жилья – на 17,6% больше, чем в прошлом году.
"Сохраняется тенденция к увеличению объемов индивидуального строительства. С начала года введено 825,8 тысячи частных домов – на 21% больше к уровню 2023 года. В секторе многоквартирного жилья сдано 255,4 тысячи квадратных метров жилой площади – на 7,5% больше показателей прошлого года. Сейчас в регионе идет строительство 411 многоквартирных домов общей площадью более 965 тысяч квадратных метров", – написал Паслер.
Глава Оренбургской области Денис Паслер. - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке
28 ноября, 15:52
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала