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Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья - РИА Новости, 29.11.2024
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья
По итогам 10 месяцев Оренбургская область вошла в топ-10 регионов России по скорости строительства жилых объектов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:45
2024-11-29T13:45
2024-11-29T13:45
оренбургская область
оренбургская область
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денис паслер
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По итогам 10 месяцев Оренбургская область вошла в топ-10 регионов России по скорости строительства жилых объектов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. По его словам, за этот период в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе построено и введено более 1,08 миллиона квадратных метров жилья – на 17,6% больше, чем в прошлом году. "Сохраняется тенденция к увеличению объемов индивидуального строительства. С начала года введено 825,8 тысячи частных домов – на 21% больше к уровню 2023 года. В секторе многоквартирного жилья сдано 255,4 тысячи квадратных метров жилой площади – на 7,5% больше показателей прошлого года. Сейчас в регионе идет строительство 411 многоквартирных домов общей площадью более 965 тысяч квадратных метров", – написал Паслер.
https://ria.ru/20241128/pasler-1986250174.html
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оренбургская область, россия, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер
Паслер: Оренбуржье стало одним из лидеров по скорости строительства жилья
Паслер: Оренбуржье вошло в топ-10 регионов по скорости жилищного строительства