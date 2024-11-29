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Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны - РИА Новости, 29.11.2024
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16:24 29.11.2024 (обновлено: 17:25 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ovchinnikov-1986490887.html
Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны
Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны - РИА Новости, 29.11.2024
Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны
Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, ранее объявленного в розыск, сообщает ГВСУ СК России. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:24
2024-11-29T17:25
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
главное управление обустройства войск
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, ранее объявленного в розыск, сообщает ГВСУ СК России."Ранее Овчинников объявлен в розыск... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал (заочно) Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.В ходе следственных действий установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей, на которое наложен арест.Кроме того, уточняется, что другие фигуранты дела, а именно бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов находятся под стражей."Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Главное управление обустройства войск
Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны

Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны Овчинникова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, ранее объявленного в розыск, сообщает ГВСУ СК России.
"Ранее Овчинников объявлен в розыск... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал (заочно) Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе следственных действий установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей, на которое наложен арест.
Кроме того, уточняется, что другие фигуранты дела, а именно бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов находятся под стражей.
"Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Главное управление обустройства войск
 
 
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