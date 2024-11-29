https://ria.ru/20241129/ovchinnikov-1986490887.html

Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны

Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны - РИА Новости, 29.11.2024

Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны

Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, ранее объявленного в розыск, сообщает ГВСУ СК России. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:24

2024-11-29T16:24

2024-11-29T17:25

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

главное управление обустройства войск

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, ранее объявленного в розыск, сообщает ГВСУ СК России."Ранее Овчинников объявлен в розыск... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал (заочно) Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.В ходе следственных действий установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей, на которое наложен арест.Кроме того, уточняется, что другие фигуранты дела, а именно бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов находятся под стражей."Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241121/frolov-1984928267.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск