Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали
В Алтайском крае задержали главу соццентра, где погибли три постояльца
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Председатель правления соццентра, где погибли три постояльца, задержан в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайству в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу", — рассказали в ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю. Планируется дать правовую оценку действиям контролирующих органов.
В региональном минздраве уточнили, что общее число пострадавших выросло до 21 человека — острую кишечную инфекцию выявили еще у двух постояльцев и одного сотрудника соццентра
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления нашли тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления доставили в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.