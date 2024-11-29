https://ria.ru/20241129/otravlenie-1986357704.html

Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали

Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали - РИА Новости, 29.11.2024

Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали

Председатель правления соццентра, где погибли три постояльца, задержан в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:49

2024-11-29T06:49

2024-11-29T07:47

алтайский край

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Председатель правления соццентра, где погибли три постояльца, задержан в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета."Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайству в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу", — рассказали в ведомстве.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю. Планируется дать правовую оценку действиям контролирующих органов.В региональном минздраве уточнили, что общее число пострадавших выросло до 21 человека — острую кишечную инфекцию выявили еще у двух постояльцев и одного сотрудника соццентраРанее в частной социальной организации с признаками отравления нашли тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления доставили в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241129/rotavirus-1986356088.html

https://ria.ru/20241129/postradavshie-1986358288.html

алтайский край

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алтайский край, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)