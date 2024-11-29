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Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан - РИА Новости, 29.11.2024
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12:20 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/orban-1986405631.html
Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан
Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан - РИА Новости, 29.11.2024
Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта, США и Европарламент заявляют об увеличении военной... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:20
2024-11-29T12:20
в мире
сша
киев
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
европарламент
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта, США и Европарламент заявляют об увеличении военной помощи Киеву, и это тревожно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что на днях "проигравшее выборы правительство США приняло решение послать новую огромную сумму Украине", а Европарламент принял "тревожную" резолюцию с требованием продолжения военной поддержки Киева, что означает и увеличение интенсивности конфликта. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html
https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html
сша
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в мире, сша, киев, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Киев, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан

Орбан заявил, что победа Трампа не чувствуется в контексте украинского конфликта

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта, США и Европарламент заявляют об увеличении военной помощи Киеву, и это тревожно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Орбан сделал прогноз на следующий год
26 ноября, 21:08
Венгерский премьер отметил, что на днях "проигравшее выборы правительство США приняло решение послать новую огромную сумму Украине", а Европарламент принял "тревожную" резолюцию с требованием продолжения военной поддержки Киева, что означает и увеличение интенсивности конфликта.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан
8 ноября, 13:58
 
В миреСШАКиевВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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