https://ria.ru/20241129/orban-1986405631.html

Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан

Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан - РИА Новости, 29.11.2024

Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта, США и Европарламент заявляют об увеличении военной... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:20

2024-11-29T12:20

2024-11-29T12:20

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дональд трамп

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урсула фон дер ляйен

европарламент

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта, США и Европарламент заявляют об увеличении военной помощи Киеву, и это тревожно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что на днях "проигравшее выборы правительство США приняло решение послать новую огромную сумму Украине", а Европарламент принял "тревожную" резолюцию с требованием продолжения военной поддержки Киева, что означает и увеличение интенсивности конфликта. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html

https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html

сша

киев

венгрия

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в мире, сша, киев, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия