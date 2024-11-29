https://ria.ru/20241129/oppozitsionery-1986552734.html

В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента

В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента - РИА Новости, 29.11.2024

В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента

Грузинские оппозиционеры возобновили в пятницу вечером акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:31

2024-11-29T18:31

2024-11-29T18:42

в мире

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986554713_6:0:1270:711_1920x0_80_0_0_d99e3df0daabff705894be0014866912.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры возобновили в пятницу вечером акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В данный момент проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения, на акции уже собралось несколько тысяч человек. Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024