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В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента - РИА Новости, 29.11.2024
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18:31 29.11.2024 (обновлено: 18:42 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/oppozitsionery-1986552734.html
В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента
В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента - РИА Новости, 29.11.2024
В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента
Грузинские оппозиционеры возобновили в пятницу вечером акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:31
2024-11-29T18:42
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры возобновили в пятницу вечером акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В данный момент проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения, на акции уже собралось несколько тысяч человек. Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента

Грузинские оппозиционеры вновь вышла на акцию протеста к парламенту в Тбилиси

© Кадр видео из соцсетейАкция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2024
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2024
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры возобновили в пятницу вечером акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В данный момент проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения, на акции уже собралось несколько тысяч человек.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт
Вчера, 11:02
Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

Участники акции протеста оппозиции и сотрудники полиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участник акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 8

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 8

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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