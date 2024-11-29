https://ria.ru/20241129/opasnost-1986456003.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.11.2024
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Брянской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:37
2024-11-29T14:37
2024-11-29T14:44
брянская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТУЛА, 29 ноя – РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Брянской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале."Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986416820.html
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области объявили ракетную опасность
На территории Брянской области объявили ракетную опасность