https://ria.ru/20241129/opasnost-1986456003.html

В Брянской области объявили ракетную опасность

В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.11.2024

В Брянской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Брянской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:37

2024-11-29T14:37

2024-11-29T14:44

брянская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТУЛА, 29 ноя – РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Брянской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале."Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/peskov-1986416820.html

брянская область

россия

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2024

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брянская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)