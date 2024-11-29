https://ria.ru/20241129/opasnost-1986451150.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность в пятницу объявили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:28
2024-11-29T14:28
2024-11-29T14:32
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 29 ноя – РИА Новости. Ракетную опасность в пятницу объявили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986439548.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность