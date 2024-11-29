https://ria.ru/20241129/obvinenie-1986355391.html

"Мы могли": в США выдвинули обвинение Байдену по Украине

"Мы могли": в США выдвинули обвинение Байдену по Украине - РИА Новости, 29.11.2024

"Мы могли": в США выдвинули обвинение Байдену по Украине

Президент США Джо Байден принял неправильное решение, когда начал оказывать поддержку Украине, отбросив любые варианты мирного урегулирования в самом начале... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T05:23

2024-11-29T05:23

2024-11-29T05:23

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял неправильное решение, когда начал оказывать поддержку Украине, отбросив любые варианты мирного урегулирования в самом начале СВО. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Байден мог посмотреть на баланс сил двух сторон: у России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет <…>. Нет никакого варианта победить Россию военным путем", — сказал он.Дэвис добавил, что именно провальная политика правительства США — включая угрозы и санкции — подтолкнула Россию к беспрецедентному по своему масштабу сотрудничеству с Китаем и развитию собственных отраслей."Мы говорили, что хотим навредить России. Россия сейчас сильнее и в военном, и в экономическом отношениях", — предупредил отставной военный, напомнив, что все больше стран отворачиваются от западной модели мироустройства в пользу более "стабильных" и "предлагающих больше возможностей объединений, таких как БРИКС.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241129/napadenie-1986354369.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html

https://ria.ru/20241129/sadovnik-1986348023.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, юрий ушаков, джо байден, youtube, брикс, нато