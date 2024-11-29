https://ria.ru/20241129/nominatsiya-1986362082.html

Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов

Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов - РИА Новости, 29.11.2024

Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов

Два предприятия Красноярского края стали победителями в номинациях всероссийских конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" – 2024, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:38

2024-11-29T08:38

2024-11-29T08:38

красноярский край

роснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_1be2a4e6f1dceffca49500d387e03a45.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Два предприятия Красноярского края стали победителями в номинациях всероссийских конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" – 2024, сообщает министерство промышленности и торговли Красноярского края. По его данным, награждение победителей федеральных конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" состоялось в Санкт-Петербурге. В этом году лучшими стали компании из 15 российских регионов, в том числе два предприятия из Красноярского края. Конкурсы проводятся для поддержки и мониторинга состояния отечественных промышленных и высокотехнологичных компаний нашей страны, стимулируют внедрение инновационных решений, позволяет лидерам предприятий знакомиться друг с другом, обмениваться опытом, создавать консорциумы для производства новой продукции. "Победу в двух номинациях: "Решения для транспортно-логистического обеспечения" и "Автомобилестроение" в конкурсе "Лидер промышленности – 2024" одержал Красноярский амфибийный завод "Север", который занимается производством аэролодок и вездеходов с повышенной проходимостью, - говорится в сообщении. "Также диплом победителя "Лидер отрасли" в номинации "Нефтеперерабатывающая промышленность" получил Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, входящий в состав НК "Роснефть", - сообщает минпром региона. Глава краевого министерства Максим Ермаков поздравил победителей и отметил, что в "регионе работают организации, которые соответствуют российским стандартам". И подчеркнул, что предприятия региона активно участвуют в достижении целей, поставленных в рамках нацпроектов.

https://ria.ru/20241127/stroitelstvo-1985943351.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, роснефть