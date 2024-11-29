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Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов - РИА Новости, 29.11.2024
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08:38 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/nominatsiya-1986362082.html
Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов
Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов - РИА Новости, 29.11.2024
Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов
Два предприятия Красноярского края стали победителями в номинациях всероссийских конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" – 2024, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:38
2024-11-29T08:38
красноярский край
роснефть
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Два предприятия Красноярского края стали победителями в номинациях всероссийских конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" – 2024, сообщает министерство промышленности и торговли Красноярского края. По его данным, награждение победителей федеральных конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" состоялось в Санкт-Петербурге. В этом году лучшими стали компании из 15 российских регионов, в том числе два предприятия из Красноярского края. Конкурсы проводятся для поддержки и мониторинга состояния отечественных промышленных и высокотехнологичных компаний нашей страны, стимулируют внедрение инновационных решений, позволяет лидерам предприятий знакомиться друг с другом, обмениваться опытом, создавать консорциумы для производства новой продукции. "Победу в двух номинациях: "Решения для транспортно-логистического обеспечения" и "Автомобилестроение" в конкурсе "Лидер промышленности – 2024" одержал Красноярский амфибийный завод "Север", который занимается производством аэролодок и вездеходов с повышенной проходимостью, - говорится в сообщении. "Также диплом победителя "Лидер отрасли" в номинации "Нефтеперерабатывающая промышленность" получил Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, входящий в состав НК "Роснефть", - сообщает минпром региона. Глава краевого министерства Максим Ермаков поздравил победителей и отметил, что в "регионе работают организации, которые соответствуют российским стандартам". И подчеркнул, что предприятия региона активно участвуют в достижении целей, поставленных в рамках нацпроектов.
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красноярский край, роснефть
Красноярский край, Роснефть
Красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов

Две красноярские компании победили в номинациях всероссийских конкурсов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Два предприятия Красноярского края стали победителями в номинациях всероссийских конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" – 2024, сообщает министерство промышленности и торговли Красноярского края.
По его данным, награждение победителей федеральных конкурсов "Лидер промышленности" и "Лидер высоких технологий" состоялось в Санкт-Петербурге. В этом году лучшими стали компании из 15 российских регионов, в том числе два предприятия из Красноярского края. Конкурсы проводятся для поддержки и мониторинга состояния отечественных промышленных и высокотехнологичных компаний нашей страны, стимулируют внедрение инновационных решений, позволяет лидерам предприятий знакомиться друг с другом, обмениваться опытом, создавать консорциумы для производства новой продукции.
"Победу в двух номинациях: "Решения для транспортно-логистического обеспечения" и "Автомобилестроение" в конкурсе "Лидер промышленности – 2024" одержал Красноярский амфибийный завод "Север", который занимается производством аэролодок и вездеходов с повышенной проходимостью, - говорится в сообщении.
"Также диплом победителя "Лидер отрасли" в номинации "Нефтеперерабатывающая промышленность" получил Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, входящий в состав НК "Роснефть", - сообщает минпром региона.
Глава краевого министерства Максим Ермаков поздравил победителей и отметил, что в "регионе работают организации, которые соответствуют российским стандартам". И подчеркнул, что предприятия региона активно участвуют в достижении целей, поставленных в рамках нацпроектов.
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