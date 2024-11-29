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Николаев: онлайн-продажи в Чувашии в последние 10 лет увеличились в разы - РИА Новости, 29.11.2024
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13:12 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html
Николаев: онлайн-продажи в Чувашии в последние 10 лет увеличились в разы
Николаев: онлайн-продажи в Чувашии в последние 10 лет увеличились в разы - РИА Новости, 29.11.2024
Николаев: онлайн-продажи в Чувашии в последние 10 лет увеличились в разы
За последние 10 лет доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли в Чувашской Республике увеличилась в десятки раз, сообщил в своем... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:12
2024-11-29T13:12
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За последние 10 лет доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли в Чувашской Республике увеличилась в десятки раз, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев. "В республике она выросла более чем в 50 раз в сравнении с 2014 годом и составила 5,4% в текущем году. Растет спрос на онлайн-магазины, покупки в супермаркетах, напротив, сокращаются. В Чувашии – более 650 пунктов выдачи товаров из интернет-магазинов", – пояснил Николаев. По его словам, при этом за 10 месяцев текущего года в Управление Роспотребнадзора по Чувашии поступило только 140 обращений на нарушение прав потребителей при заключении договоров с использованием дистанционных каналов. "Цифры невелики, но мы понимаем, что люди просто не хотят связываться, и реально масштаб беды намного больше", – сказал Николаев. Он считает, что необходимо проработать меры по защите граждан при электронной торговле. Нужно объединить действующие инструменты профилактики координационных площадок в части антинаркотической деятельности, деятельности по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции и реагировать на такие инциденты, чтобы вывести работу в этом направлении на другой уровень. "Из-за несовершенства системы регулирования электронной коммерции маркетплейсы представляют собой, если так можно выразиться, единую платформу для правонарушителей, которые стремятся использовать такой канал для антинаркотической и контрафактной деятельности, продажи запрещенных товаров. В этих условиях электронная торговля может представлять большую угрозу подрастающему поколению", – подчеркнул глава Чувашии.
https://ria.ru/20241129/glava-1986416465.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Николаев: онлайн-продажи в Чувашии в последние 10 лет увеличились в разы

Николаев: объем онлайн-продаж в Чувашии за 10 лет увеличился в десятки раз

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГлава Республики Чувашия Олег Николаев
Глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Глава Республики Чувашия Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За последние 10 лет доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли в Чувашской Республике увеличилась в десятки раз, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев.
"В республике она выросла более чем в 50 раз в сравнении с 2014 годом и составила 5,4% в текущем году. Растет спрос на онлайн-магазины, покупки в супермаркетах, напротив, сокращаются. В Чувашии – более 650 пунктов выдачи товаров из интернет-магазинов", – пояснил Николаев.
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По его словам, при этом за 10 месяцев текущего года в Управление Роспотребнадзора по Чувашии поступило только 140 обращений на нарушение прав потребителей при заключении договоров с использованием дистанционных каналов. "Цифры невелики, но мы понимаем, что люди просто не хотят связываться, и реально масштаб беды намного больше", – сказал Николаев.
Он считает, что необходимо проработать меры по защите граждан при электронной торговле. Нужно объединить действующие инструменты профилактики координационных площадок в части антинаркотической деятельности, деятельности по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции и реагировать на такие инциденты, чтобы вывести работу в этом направлении на другой уровень.
"Из-за несовершенства системы регулирования электронной коммерции маркетплейсы представляют собой, если так можно выразиться, единую платформу для правонарушителей, которые стремятся использовать такой канал для антинаркотической и контрафактной деятельности, продажи запрещенных товаров. В этих условиях электронная торговля может представлять большую угрозу подрастающему поколению", – подчеркнул глава Чувашии.
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Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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