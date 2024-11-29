https://ria.ru/20241129/nalogovyy_vychet-1986449575.html

Профессиональный налоговый вычет: кому положен и как получить

Профессиональный налоговый вычет по НДФЛ: как получить, размер, документы

Профессиональный налоговый вычет: кому положен и как получить

У большинства россиян есть право на тот или иной вид налогового вычета, это возможность законно уменьшить сумму дохода, облагаемого НДФЛ. Профессиональный... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:45

2024-11-29T14:45

2024-11-29T14:45

россия

налоги

ндфл

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У большинства россиян есть право на тот или иной вид налогового вычета, это возможность законно уменьшить сумму дохода, облагаемого НДФЛ. Профессиональный налоговый вычет - преференция, которой могут воспользоваться и физлица, и ИП, применяющие ОСНО. Как рассчитать и оформить профессиональный вычет, в каком размере он предоставляется и какие расходы при этом подлежат учету - в материале РИА Новости.Профессиональный налоговый вычетКак и любой другой вид налоговых вычетов, профессиональный налоговый вычет - это возможность для граждан снизить налоговую нагрузку, вернув в семейный или личный бюджет часть потраченных на уплату налогов средств. С его помощью россияне могут компенсировать те расходы, которые были непосредственно связаны с выполнением профессиональных задач.Все наиболее важные нюансы получения профессиональных налоговых вычетов прописаны в статье 221 Налогового кодекса РФ.Кому положенВоспользоваться правом на получение этого вида вычета могут:“До 2025 года профвычет был недоступен для граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, не получив официально статус ИП, - говорит руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза “Новый Труд” (НПНТ) Сергей Довгаль. - С 2025 года в силу вступает ряд поправок в статью 221 действующего Налогового кодекса РФ. В соответствии с ними на этот вид налогового вычета смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения (ОСНО), лица без статуса ИП, но признанные налоговой предпринимателями, а также нотариусы и адвокаты частной практики, физические лица - исполнители по договорам ГПХ, авторы произведений науки, искусства, литературы и изобретатели. Главное условие при этом: у претендента на получение вычета должен быть уплачен НДФЛ с доходов”.Какие расходы можно включить в профессиональный налоговый вычетВсе расходы, которые налогоплательщик намерен включить в профессиональный налоговый вычет, должны быть напрямую связаны с его деятельностью и подтверждены соответствующими документами.Так, для получения вычета можно указать:Размер вычета“Размер вычета для индивидуальных предпринимателей равен сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, - рассказывает Андрей Жолудев, адвокат, член коллегии адвокатов "Московский юридический центр". - Для авторов произведений он составляет от 20% до 40% от суммы начисленного дохода, а исполнители по ГПД вправе рассчитывать на вычет в размере фактически понесенных (и подтвержденных) расходов”.“Если расходов или документов к ним нет, применяются нормы вычета в процентах от дохода, - уточняет кандидат экономических наук, налоговый консультант Евгений Сивков. - Однако это актуально для представителей не для всех профессий. Например, писатели могут вычесть 20%, фотографы и дизайнеры - 30%, а художники и скульпторы - 40%”.Как рассчитать“В случае, если профессиональный налоговый вычет подтвержден, то база удержания НДФЛ рассчитывается как разница между полученными доходами и суммой расходов (в соответствии с представленными документами или по нормативу), - говорит Елизавета Лаврова, генеральный директор ООО "Трипитака". - В том случае, если к моменту подтверждения вычета НДФЛ уже был удержан, то разница возвращается налогоплательщику”.Другими словами, рассчитать данный налоговый вычет можно по формуле:Налоговая база = Доход - Профессиональный вычет.Соответственно, НДФЛ к уплате = (Доход - Профессиональный вычет) × 13%Условия получения профессионального налогового вычетаПретендовать на получение профессионального налогового вычета могут лишь граждане, которые официально являются налогоплательщиками и имеют доход, облагаемый НДФЛ. Все расходы, которые учитываются при расчете вычета, должны быть документально подтверждены (за некоторыми указанными выше исключениями), а также экономически обоснованы.Как получить профессиональный налоговый вычетПолучить профессиональный налоговый вычет можно двумя основными способами. Первый - подать соответствующее заявление, составленное в произвольной форме, налоговому агенту (источнику выплаты дохода, в этой роли, как правило, выступает работодатель).Второй способ (если налоговый агент отсутствует) - оформить вычет самостоятельно через налоговую инспекцию. Сделать это можно одновременно с подачей декларации 3-НДФЛ.Куда обращаться“Если вы получаете доход, с которого удерживается НДФЛ работодателем или заказчиком, обратитесь к ним с заявлением на вычет. Если же вы являетесь индивидуальным предпринимателем, самозанятым или хотите получить вычет по всем источникам дохода за год, необходимо самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства”, - отмечает Евгений Сивков.Обратиться в налоговую инспекцию можно как лично, так и через кабинет налогоплательщика.Необходимые документыВ зависимости от того, какой способ получения налогового вычета выбрал гражданин, перечень необходимых документов может меняться.Так, если налогоплательщик обращается за вычетом и одновременно подает налоговую декларацию, то вместе с ней ему необходимо подготовить соответствующее заявление и пакет документов, которые послужат подтверждением его расходов (это могут быть чеки, акты, договоры или накладные и др.). “Срок подачи декларации - до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Уплатить налог необходимо до 15 июля этого же года”, - напоминает Евгений Сивков.“Заявление налоговому агенту можно подать до выплаты дохода либо в течение трех месяцев после выплаты”, - говорит Елизавета Лаврова.При этом гражданину также понадобятся подтверждающие документы и составленное в произвольной форме заявление.Порядок подачи заявленияПрежде всего, претендующий на профессиональный вычет человек должен определиться, какой способ получения ему подходит. После этого нужно собрать необходимый пакет документов и обратиться с заявлением к работодателю или в инспекцию.Сроки“Срок проверки документов налоговой составляет до трех месяцев. Средства перечисляются в течение месяца после окончания проверки”, - говорит Андрей Жолудев.Если налогоплательщик подал заявление о вычете работодателю до получения дохода, то последний будет ежемесячно учитывать его при расчете НДФЛ. Если же заявление подается на доход или вознаграждение, выплаченные без учета вычета, то гражданин вправе рассчитывать на получение полагающейся ему суммы в течение трех месяцев.Отказ в получении вычетаДалеко не всегда обращение за получением профессионального налогового вычета заканчивается положительным решением. По закону гражданину могут отказать в следующих ситуациях:Мнение эксперта“В теории профессиональный налоговый вычет - прекрасный инструмент для снижения налоговой нагрузки. Но на практике собрать все необходимые документы и уложиться в сроки не всегда удается. И не забывайте: если вы вдруг потеряли чек на покупку скрепок, будьте готовы к тому, что налоговый инспектор может усомниться в вашем праве на вычет”, - говорит Евгений Сивков.“Профессиональный налоговый вычет - эффективный инструмент снижения налоговой нагрузки для определенных категорий налогоплательщиков. Однако его получение требует тщательного документального подтверждения расходов и соблюдения всех формальных процедур, - обращает внимание Андрей Жолудев - В связи с этим рекомендуется:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, налоги, ндфл