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В Тульской области приняты законы в сфере налогообложения для поддержки МСП
В Тульской области приняты законы в сфере налогообложения для поддержки МСП - РИА Новости, 29.11.2024
В Тульской области приняты законы в сфере налогообложения для поддержки МСП
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу подписал ряд законов в сфере налогообложения, предоставляющих предпринимателям возможность развивать бизнес РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:19
2024-11-29T18:19
2024-11-29T18:19
тульская область
поддержка бизнеса
тульская область
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу подписал ряд законов в сфере налогообложения, предоставляющих предпринимателям возможность развивать бизнес в льготных условиях, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в регионе до 1 января 2027 года продлены нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг при применении ими упрощенной и патентной систем налогообложения. До 1 января 2028 года установлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, по 30 видам экономической деятельности. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка составит 7%, а если доходы - 3%. Льготой могут воспользоваться налогоплательщики, работающие в приоритетных отраслях экономики, а также участники программы "Сделано в Тульской области". До 1 января 2027 года продлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения: В 2025 году от уплаты транспортного налога и налога на имущество будут освобождены организации федеральной почтовой связи. А от налога на имущество – предприятия железнодорожного транспорта в отношении имущества для организации работы детских железных дорог и проведения работы среди молодежи. Кроме того, налогоплательщики региона с 1 января 2025 года могут перейти на введенный специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он предусматривает сокращение и отмену формирования и представления деклараций и не менее 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность в Социальный фонд России. Для налогоплательщиков будут действовать налоговые ставки в размере 8% на доходы и 20% на доходы, уменьшенные на расходы, а также освобождение от уплаты страховых взносов за себя и работников.
https://ria.ru/20241129/koeffitsient-1986536761.html
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поддержка бизнеса , тульская область, россия, дмитрий миляев
Тульская область, Поддержка бизнеса , Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
В Тульской области приняты законы в сфере налогообложения для поддержки МСП
Тульская область приняла ряд законов по развитию бизнеса в льготных условиях
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу подписал ряд законов в сфере налогообложения, предоставляющих предпринимателям возможность развивать бизнес в льготных условиях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в регионе до 1 января 2027 года продлены нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг при применении ими упрощенной и патентной систем налогообложения.
До 1 января 2028 года установлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, по 30 видам экономической деятельности. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка составит 7%, а если доходы - 3%. Льготой могут воспользоваться налогоплательщики, работающие в приоритетных отраслях экономики, а также участники программы "Сделано в Тульской области".
До 1 января 2027 года продлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения:
- 1% на доходы для организаций, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг и обеспечивающих занятость инвалидов;
- 1% на доходы и 5% на доходы, уменьшенные на расходы для впервые зарегистрированных организаций и ИП, кроме тех, кто ведет оптовую и (или) розничную торговлю;
- 3% на доходы и 10% на доходы, уменьшенные на расходы для впервые зарегистрированных ИП, которые занимаются оптовой и (или) розничной торговлей и другими видами предпринимательской деятельности.
В 2025 году от уплаты транспортного налога и налога на имущество будут освобождены организации федеральной почтовой связи. А от налога на имущество – предприятия железнодорожного транспорта в отношении имущества для организации работы детских железных дорог и проведения работы среди молодежи.
Кроме того, налогоплательщики региона с 1 января 2025 года могут перейти на введенный специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он предусматривает сокращение и отмену формирования и представления деклараций и не менее 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность в Социальный фонд России
. Для налогоплательщиков будут действовать налоговые ставки в размере 8% на доходы и 20% на доходы, уменьшенные на расходы, а также освобождение от уплаты страховых взносов за себя и работников.