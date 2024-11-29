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На юго-востоке Москвы спасли тонущую собаку - РИА Новости, 29.11.2024
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16:43 29.11.2024 (обновлено: 17:09 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html
На юго-востоке Москвы спасли тонущую собаку
На юго-востоке Москвы спасли тонущую собаку - РИА Новости, 29.11.2024
На юго-востоке Москвы спасли тонущую собаку
Московские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:43
2024-11-29T17:09
городское хозяйство москвы
ювао (москва)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столичные спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе ЮВАО. Во время вахтенного наблюдения начальник станции "Кожухово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметил, как маленькая собачка выбежала на акваторию Кожуховского затона, затянутую ряской. Думая, что перед ней трава, животное провалилось в воду и стало тонуть", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к месту происшествия прибыла дежурная смена спасателей. В паре метров от берега они подхватили собаку и вынесли на берег. Животное передали хозяйке, собака не пострадала и отделалась лишь испугом. "Спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать своих питомцев с поводка во время прогулки вблизи водоемов", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240530/kryakva-1949482708.html
ювао (москва)
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городское хозяйство москвы, ювао (москва)
Городское хозяйство Москвы, ЮВАО (Москва)
На юго-востоке Москвы спасли тонущую собаку

Московские спасатели спасли тонущую собаку в Южнопортовом районе

© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram/TelegramМосковские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы
Московские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram/Telegram
Московские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе ЮВАО. Во время вахтенного наблюдения начальник станции "Кожухово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметил, как маленькая собачка выбежала на акваторию Кожуховского затона, затянутую ряской. Думая, что перед ней трава, животное провалилось в воду и стало тонуть", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к месту происшествия прибыла дежурная смена спасателей. В паре метров от берега они подхватили собаку и вынесли на берег. Животное передали хозяйке, собака не пострадала и отделалась лишь испугом.
"Спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать своих питомцев с поводка во время прогулки вблизи водоемов", - подчеркивается в сообщении.
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Городское хозяйство МосквыЮВАО (Москва)
 
 
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