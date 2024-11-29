Рейтинг@Mail.ru
Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:32 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/moor-1986531297.html
Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год
Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год - РИА Новости, 29.11.2024
Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год
В Тюменской области утвержден бюджет на 2025 и плановые 2026-2027 годы, он сбалансирован и направлен на социально-экономическое развитие региона, заявил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:32
2024-11-29T17:32
тюменская область
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Тюменской области утвержден бюджет на 2025 и плановые 2026-2027 годы, он сбалансирован и направлен на социально-экономическое развитие региона, заявил губернатор Александр Моор. Бюджет Тюменской области на 2025 год предполагает более 270,3 миллиарда рублей доходов и свыше 311,6 миллиарда рублей расходов. Большинство депутатов облдумы проголосовали за его принятие. "Перед нами стоит большое количество задач, которые надо решить. Но мы всегда имеем ограниченные, определяемые доходами бюджета возможности. Поэтому встает вопрос о расстановке приоритетов. В целом нужно сказать, что принятый бюджет Тюменской области на 2025 год сбалансирован. Самое главное, что он по-прежнему социально ориентирован – почти две трети расходов носят социальный характер", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора. На сайте правительства отмечается, что согласно принятом документу, такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, спорт, выполнение социальных обязательств, будут профинансированы полностью, без каких-либо исключений. Продолжатся строительство запланированных объектов, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, поддержка промышленности и сельского хозяйства. Продлены все действующие меры поддержки бизнеса, в том числе налоговые льготы, что должно повлиять на сохранение положительной динамики развития экономики региона. Дефицит бюджета в 41 миллиард рублей власти планируют покрыть остатками областного бюджета уходящего года и, при необходимости, кредитами. Губернатор отметил, что такая возможность предусматривается не первый год, но регион еще ни разу не прибегал к таким заимствованиям, и выразил надежду, что экономика, "которая сегодня себя неплохо чувствует", обеспечит дополнительные доходы. "Для нас очень важно в полном объеме решить все задачи, которые мы вместе с депутатами заложили в областном бюджете на следующий год", – цитирует губернатора его пресс-служба.
https://ria.ru/20241128/moor-1986214903.html
https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_85:161:2601:2048_1920x0_80_0_0_8b4d29fe34b6ef1b5bcdd2aebe739f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год

Моор: утвержден бюджет Тюменской области на 2025 и плановые 2026-2027 годы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Тюменской области утвержден бюджет на 2025 и плановые 2026-2027 годы, он сбалансирован и направлен на социально-экономическое развитие региона, заявил губернатор Александр Моор.
Бюджет Тюменской области на 2025 год предполагает более 270,3 миллиарда рублей доходов и свыше 311,6 миллиарда рублей расходов. Большинство депутатов облдумы проголосовали за его принятие.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году
28 ноября, 13:55
"Перед нами стоит большое количество задач, которые надо решить. Но мы всегда имеем ограниченные, определяемые доходами бюджета возможности. Поэтому встает вопрос о расстановке приоритетов. В целом нужно сказать, что принятый бюджет Тюменской области на 2025 год сбалансирован. Самое главное, что он по-прежнему социально ориентирован – почти две трети расходов носят социальный характер", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.
На сайте правительства отмечается, что согласно принятом документу, такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, спорт, выполнение социальных обязательств, будут профинансированы полностью, без каких-либо исключений. Продолжатся строительство запланированных объектов, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, поддержка промышленности и сельского хозяйства. Продлены все действующие меры поддержки бизнеса, в том числе налоговые льготы, что должно повлиять на сохранение положительной динамики развития экономики региона.
Дефицит бюджета в 41 миллиард рублей власти планируют покрыть остатками областного бюджета уходящего года и, при необходимости, кредитами. Губернатор отметил, что такая возможность предусматривается не первый год, но регион еще ни разу не прибегал к таким заимствованиям, и выразил надежду, что экономика, "которая сегодня себя неплохо чувствует", обеспечит дополнительные доходы. "Для нас очень важно в полном объеме решить все задачи, которые мы вместе с депутатами заложили в областном бюджете на следующий год", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области
25 ноября, 21:08
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала