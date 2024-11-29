https://ria.ru/20241129/moor-1986531297.html

Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год

Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год - РИА Новости, 29.11.2024

Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год

В Тюменской области утвержден бюджет на 2025 и плановые 2026-2027 годы, он сбалансирован и направлен на социально-экономическое развитие региона, заявил... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:32

2024-11-29T17:32

2024-11-29T17:32

тюменская область

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Тюменской области утвержден бюджет на 2025 и плановые 2026-2027 годы, он сбалансирован и направлен на социально-экономическое развитие региона, заявил губернатор Александр Моор. Бюджет Тюменской области на 2025 год предполагает более 270,3 миллиарда рублей доходов и свыше 311,6 миллиарда рублей расходов. Большинство депутатов облдумы проголосовали за его принятие. "Перед нами стоит большое количество задач, которые надо решить. Но мы всегда имеем ограниченные, определяемые доходами бюджета возможности. Поэтому встает вопрос о расстановке приоритетов. В целом нужно сказать, что принятый бюджет Тюменской области на 2025 год сбалансирован. Самое главное, что он по-прежнему социально ориентирован – почти две трети расходов носят социальный характер", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора. На сайте правительства отмечается, что согласно принятом документу, такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, спорт, выполнение социальных обязательств, будут профинансированы полностью, без каких-либо исключений. Продолжатся строительство запланированных объектов, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, поддержка промышленности и сельского хозяйства. Продлены все действующие меры поддержки бизнеса, в том числе налоговые льготы, что должно повлиять на сохранение положительной динамики развития экономики региона. Дефицит бюджета в 41 миллиард рублей власти планируют покрыть остатками областного бюджета уходящего года и, при необходимости, кредитами. Губернатор отметил, что такая возможность предусматривается не первый год, но регион еще ни разу не прибегал к таким заимствованиям, и выразил надежду, что экономика, "которая сегодня себя неплохо чувствует", обеспечит дополнительные доходы. "Для нас очень важно в полном объеме решить все задачи, которые мы вместе с депутатами заложили в областном бюджете на следующий год", – цитирует губернатора его пресс-служба.

https://ria.ru/20241128/moor-1986214903.html

https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор