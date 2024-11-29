https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986402740.html

Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ

Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ - РИА Новости, 29.11.2024

Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ

Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов проводит в Кишиневе акцию против возможного повышения тарифа на газ, манифестанты требуют отставки... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:05

2024-11-29T12:05

2024-11-29T12:13

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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов проводит в Кишиневе акцию против возможного повышения тарифа на газ, манифестанты требуют отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило во вторник, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 33,1% - с 0,66 доллара за кубометр до 0,88 доллара. "Мы все платим те же тарифы на газ, вне зависимости от политической принадлежности. Мы все, граждане Молдавии, будем страдать следующие месяцы из-за некомпетентности этой власти. Мы инициируем вотум недоверия правительству Дорина Речана. Это правительство обмануло людей. Почему они не закупили газ на зиму летом, когда он был гораздо дешевле? Почему три года назад закупили дорогой газ на год вперед и население платило по огромным тарифам? Все это — доказательства некомпетентности и предательства со стороны действующей власти", - заявил на акции протеста лидер социалистов Игорь Додон. Он отметил, что его однопартийцы также неоднократно требовали в парламенте ликвидации НАРЭ. "Они живут за наш счет, получая сотни тысяч леев ежемесячно, и издеваются над нами. Такой орган нам в Молдове не нужен", - пояснил Додон. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Ранее в пятницу партия социалистов Молдавии заявила, что намерена инициировать процедуру вотума недоверия правительству и настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986358020.html

https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986338703.html

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в мире, молдавия, игорь додон, молдовагаз, газпром, кишинев, россия, энергетика