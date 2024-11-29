Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 29.11.2024 (обновлено: 12:13 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986402740.html
Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ
Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ - РИА Новости, 29.11.2024
Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ
Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов проводит в Кишиневе акцию против возможного повышения тарифа на газ, манифестанты требуют отставки... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:05
2024-11-29T12:13
в мире
молдавия
игорь додон
молдовагаз
газпром
кишинев
россия
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986402157_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_261f42ddcb0b5c3cc9c0c649fc3bb0c8.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов проводит в Кишиневе акцию против возможного повышения тарифа на газ, манифестанты требуют отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило во вторник, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 33,1% - с 0,66 доллара за кубометр до 0,88 доллара. "Мы все платим те же тарифы на газ, вне зависимости от политической принадлежности. Мы все, граждане Молдавии, будем страдать следующие месяцы из-за некомпетентности этой власти. Мы инициируем вотум недоверия правительству Дорина Речана. Это правительство обмануло людей. Почему они не закупили газ на зиму летом, когда он был гораздо дешевле? Почему три года назад закупили дорогой газ на год вперед и население платило по огромным тарифам? Все это — доказательства некомпетентности и предательства со стороны действующей власти", - заявил на акции протеста лидер социалистов Игорь Додон. Он отметил, что его однопартийцы также неоднократно требовали в парламенте ликвидации НАРЭ. "Они живут за наш счет, получая сотни тысяч леев ежемесячно, и издеваются над нами. Такой орган нам в Молдове не нужен", - пояснил Додон. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Ранее в пятницу партия социалистов Молдавии заявила, что намерена инициировать процедуру вотума недоверия правительству и настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.
https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986358020.html
https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986338703.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986402157_86:0:1047:721_1920x0_80_0_0_2c39170ce71cd21377533fbe6eaca9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон, молдовагаз, газпром, кишинев, россия, энергетика
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Молдовагаз, Газпром, Кишинев, Россия, Энергетика
Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ

В Кишиневе проходит акция протеста против повышения тарифа на газ

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramАкция протеста молдавской оппозиции проходит у здания НАРЭ в Кишиневе
Акция протеста молдавской оппозиции проходит у здания НАРЭ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Акция протеста молдавской оппозиции проходит у здания НАРЭ в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов проводит в Кишиневе акцию против возможного повышения тарифа на газ, манифестанты требуют отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило во вторник, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 33,1% - с 0,66 доллара за кубометр до 0,88 доллара.
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" несуществующим
Вчера, 06:57
"Мы все платим те же тарифы на газ, вне зависимости от политической принадлежности. Мы все, граждане Молдавии, будем страдать следующие месяцы из-за некомпетентности этой власти. Мы инициируем вотум недоверия правительству Дорина Речана. Это правительство обмануло людей. Почему они не закупили газ на зиму летом, когда он был гораздо дешевле? Почему три года назад закупили дорогой газ на год вперед и население платило по огромным тарифам? Все это — доказательства некомпетентности и предательства со стороны действующей власти", - заявил на акции протеста лидер социалистов Игорь Додон.
Он отметил, что его однопартийцы также неоднократно требовали в парламенте ликвидации НАРЭ. "Они живут за наш счет, получая сотни тысяч леев ежемесячно, и издеваются над нами. Такой орган нам в Молдове не нужен", - пояснил Додон.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Ранее в пятницу партия социалистов Молдавии заявила, что намерена инициировать процедуру вотума недоверия правительству и настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения транзита газа через Украину
28 ноября, 22:16
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМолдовагазГазпромКишиневРоссияЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала