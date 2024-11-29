https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html

Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном

Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном - РИА Новости, 29.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном

Минобороны России опубликовало кадры удара российского FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ в районе населенного пункта Васильевка... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:30

2024-11-29T17:30

2024-11-29T17:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986529051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a628dbfdef6bed7abb729c5f4098130d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры удара российского FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области. На кадрах видно, как российский FPV-дрон приближается к украинскому беспилотнику самолетного типа Grey Widow и уничтожает его. По данным Минобороны РФ, это произошло в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области.

https://ria.ru/20241128/himars-1986208719.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ювелирного удара по БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ Минобороны России опубликовало кадры ювелирного удара российского оператора FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа "Grey Widow" ВСУ в воздушном пространстве в районе н.п. Васильевка, Запорожской области. В результате чего БПЛА ВСУ был уничтожен. 2024-11-29T17:30 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия