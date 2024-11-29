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Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 29.11.2024 (обновлено: 17:31 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html
Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном
Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном - РИА Новости, 29.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном
Минобороны России опубликовало кадры удара российского FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ в районе населенного пункта Васильевка... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:30
2024-11-29T17:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры удара российского FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области. На кадрах видно, как российский FPV-дрон приближается к украинскому беспилотнику самолетного типа Grey Widow и уничтожает его. По данным Минобороны РФ, это произошло в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области.
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запорожская область
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Кадры ювелирного удара по БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры ювелирного удара российского оператора FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа "Grey Widow" ВСУ в воздушном пространстве в районе н.п. Васильевка, Запорожской области. В результате чего БПЛА ВСУ был уничтожен.
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном

Минобороны показало кадры удара FPV-дрона по БПЛА самолетного типа Grey Widow

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры удара российского FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области.
На кадрах видно, как российский FPV-дрон приближается к украинскому беспилотнику самолетного типа Grey Widow и уничтожает его.
По данным Минобороны РФ, это произошло в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области.
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