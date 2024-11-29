https://ria.ru/20241129/minoborony-1986467906.html

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:30

2024-11-29T15:30

2024-11-29T15:30

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорном пункте, замаскированном в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. В результате прямого попадания FPV-дрона опорный пункт с живой силой ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241128/himars-1986208719.html

харьковская область

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Уничтожение опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в Харьковской области 2024-11-29T15:30 true PT0M06S

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф