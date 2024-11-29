https://ria.ru/20241129/minoborony-1986467906.html
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:30
2024-11-29T15:30
2024-11-29T15:30
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорном пункте, замаскированном в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. В результате прямого попадания FPV-дрона опорный пункт с живой силой ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.
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Уничтожение опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона
Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта с живой силой ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в Харьковской области
2024-11-29T15:30
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ под Харьковом FPV-дроном