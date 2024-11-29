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Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 29.11.2024
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14:15 29.11.2024 (обновлено: 14:41 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986445729.html
Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье
Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 29.11.2024
Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье
Российские войска успешно нанесли удары по формированиям 14 украинских бригад в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:15
2024-11-29T14:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по формированиям 14 украинских бригад в Курской области, сообщили в Минобороны. &quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово&quot;, — говорится в сводке.В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику возле 18 населенных пунктов в Курской области, а также семи в Сумской области на Украине.Потери противника составили:Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 29 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36,6 тысячи военнослужащих и 223 танка.Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241129/kombat-1986262424.html
https://ria.ru/20241129/vsu-1986355847.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье

Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" ВС России
Реактивная система залпового огня Град ВС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по формированиям 14 украинских бригад в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — говорится в сводке.

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В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику возле 18 населенных пунктов в Курской области, а также семи в Сумской области на Украине.
Потери противника составили:
  • более 340 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • боевая бронированная машина;
  • двенадцать автомобилей;
  • артиллерийское орудие;
  • шесть минометов.
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Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 29 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36,6 тысячи военнослужащих и 223 танка.
Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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