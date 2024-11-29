Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье
Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" ВС России
Реактивная система залпового огня "Град" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по формированиям 14 украинских бригад в Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — говорится в сводке.
В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику возле 18 населенных пунктов в Курской области, а также семи в Сумской области на Украине.
Потери противника составили:
- более 340 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- боевая бронированная машина;
- двенадцать автомобилей;
- артиллерийское орудие;
- шесть минометов.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 29 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36,6 тысячи военнослужащих и 223 танка.
Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.