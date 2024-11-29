https://ria.ru/20241129/minoborony-1986445729.html

Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье

Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 29.11.2024

Группировка "Север" поразила 14 украинских бригад в курском приграничье

Российские войска успешно нанесли удары по формированиям 14 украинских бригад в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:15

2024-11-29T14:15

2024-11-29T14:41

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по формированиям 14 украинских бригад в Курской области, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — говорится в сводке.В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику возле 18 населенных пунктов в Курской области, а также семи в Сумской области на Украине.Потери противника составили:Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 29 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36,6 тысячи военнослужащих и 223 танка.Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241129/kombat-1986262424.html

https://ria.ru/20241129/vsu-1986355847.html

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986364156.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)