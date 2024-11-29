https://ria.ru/20241129/minoborony-1986439548.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении свыше 340 военнослужащих, БТР и бронемашину, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:07

2024-11-29T14:07

2024-11-29T14:12

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении свыше 340 военнослужащих, БТР и бронемашину, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевую бронированную машину, 1056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)