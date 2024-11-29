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За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 29.11.2024 (обновлено: 13:05 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986411399.html
За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ
В российский плен в течение недели сдались 34 украинских военнослужащих, из них 17 - на курском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:46
2024-11-29T13:05
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В российский плен в течение недели сдались 34 украинских военнослужащих, из них 17 - на курском направлении, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении министерства.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html
https://ria.ru/20241129/desantniki-1986354941.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ, 17 в Курской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В российский плен в течение недели сдались 34 украинских военнослужащих, из них 17 - на курском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении министерства.
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Вчера, 09:59
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские десантники сдались на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники
Вчера, 04:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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