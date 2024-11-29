https://ria.ru/20241129/minoborony-1986411399.html

За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ

За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

За неделю в плен сдались более 30 солдат ВСУ

В российский плен в течение недели сдались 34 украинских военнослужащих, из них 17 - на курском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:46

2024-11-29T12:46

2024-11-29T13:05

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В российский плен в течение недели сдались 34 украинских военнослужащих, из них 17 - на курском направлении, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении министерства.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)