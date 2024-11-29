Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли за неделю до 2420 военных в зоне действий "Севера"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 2420 военнослужащих и 10 танков в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, две бронемашины Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.
"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины", - добавили в МО РФ.
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