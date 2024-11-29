Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 29.11.2024 (обновлено: 12:54 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986411014.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ
ВСУ потеряли за неделю до 2420 военнослужащих и 10 танков в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:44
2024-11-29T12:54
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 2420 военнослужащих и 10 танков в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, две бронемашины Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли за неделю до 2420 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 2420 военнослужащих и 10 танков в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, две бронемашины Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.
"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала