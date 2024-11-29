https://ria.ru/20241129/minoborony-1986411014.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ

ВСУ потеряли за неделю до 2420 военнослужащих и 10 танков в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:44

2024-11-29T12:44

2024-11-29T12:54

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 2420 военнослужащих и 10 танков в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, две бронемашины Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)