https://ria.ru/20241129/minoborony-1986392919.html

Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор"

Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор" - РИА Новости, 29.11.2024

Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор"

Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:26

2024-11-29T11:26

2024-11-29T11:26

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 ноября - РИА Новости. Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. "В суд поступил иск Министерства обороны РФ к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" о взыскании 57 502 195,90 рублей", - сказано в карточке дела. Предварительные слушания по делу назначены на 16 января. "Электроприбор" производит оборудование для МЧС, авиации, водоканалов, башни и опоры связи, средства для железнодорожного транспорта. Среди продукции завода радиостанции, радиотрансляционные пункты, ретранесляторы.

https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html

москва

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2024

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москва, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия