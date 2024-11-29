https://ria.ru/20241129/minoborony-1986392919.html
Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор"
Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор" - РИА Новости, 29.11.2024
Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор"
Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:26
2024-11-29T11:26
2024-11-29T11:26
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноября - РИА Новости. Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. "В суд поступил иск Министерства обороны РФ к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" о взыскании 57 502 195,90 рублей", - сказано в карточке дела. Предварительные слушания по делу назначены на 16 января. "Электроприбор" производит оборудование для МЧС, авиации, водоканалов, башни и опоры связи, средства для железнодорожного транспорта. Среди продукции завода радиостанции, радиотрансляционные пункты, ретранесляторы.
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
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москва, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор"
Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор" на 57,5 миллиона рублей