https://ria.ru/20241129/minoborony-1986364156.html
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на Курском направлении. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:03
2024-11-29T09:03
2024-11-29T18:07
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на Курском направлении. "Разведывательными БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были обнаружены военнослужащие ВСУ, которые мелкими группами попытались сменить свои позиции. Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" противник был полностью уничтожен", — говорится в сообщении. На видео — несколько дронов, атакующих цели на земле, причем один БПЛА наносит удар по месту, где уже произошел взрыв.
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Уничтожение живой силы ВСУ на Курском направлении
Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на курском направлении. Разведывательными БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» были обнаружены военнослужащие ВСУ, которые мелкими группами попытались сменить свои позиции.
Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам. Расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон» противник был полностью уничтожен.
2024-11-29T09:03
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Курская область
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области
МО РФ показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области FPV-дронами