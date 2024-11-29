Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 29.11.2024 (обновлено: 18:07 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986364156.html
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на Курском направлении. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:03
2024-11-29T18:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986363991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a8dac56e4b0e8cf45c28deeea1ceca3.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на Курском направлении. "Разведывательными БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были обнаружены военнослужащие ВСУ, которые мелкими группами попытались сменить свои позиции. Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" противник был полностью уничтожен", — говорится в сообщении. На видео — несколько дронов, атакующих цели на земле, причем один БПЛА наносит удар по месту, где уже произошел взрыв.
https://ria.ru/20241129/kombat-1986262424.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение живой силы ВСУ на Курском направлении
Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на курском направлении. Разведывательными БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» были обнаружены военнослужащие ВСУ, которые мелкими группами попытались сменить свои позиции. Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам. Расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон» противник был полностью уничтожен.
2024-11-29T09:03
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986363991_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2869da3a8fb0d9be1926e10e2e66ca25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Курская область
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области FPV-дронами

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ на Курском направлении.
"Разведывательными БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были обнаружены военнослужащие ВСУ, которые мелкими группами попытались сменить свои позиции. Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" противник был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.
На видео — несколько дронов, атакующих цели на земле, причем один БПЛА наносит удар по месту, где уже произошел взрыв.
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области
Вчера, 06:30
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала