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В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование - РИА Новости, 29.11.2024
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06:16 29.11.2024 (обновлено: 06:46 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ministr-1986356663.html
В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование
В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование - РИА Новости, 29.11.2024
В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование
Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:16
2024-11-29T06:46
россия
кизилюрт
магомед магомедов
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, речь идет о "гимринской" бандгруппе. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html
https://ria.ru/20241127/sud-1986099133.html
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россия, кизилюрт, магомед магомедов, происшествия
Россия, Кизилюрт, Магомед Магомедов, Происшествия
В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование

В деле экс-министра спорта Дагестана есть незаконное вооруженное формирование

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"Магомед Магомедов
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"
Магомед Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, речь идет о "гимринской" бандгруппе.
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В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев.
Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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