https://ria.ru/20241129/ministr-1986356663.html

В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование

В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование - РИА Новости, 29.11.2024

В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование

Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:16

2024-11-29T06:16

2024-11-29T06:46

россия

кизилюрт

магомед магомедов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965781812_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_b527017e58df7571b80dea4a387d01c7.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, речь идет о "гимринской" бандгруппе. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html

https://ria.ru/20241127/sud-1986099133.html

россия

кизилюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кизилюрт, магомед магомедов, происшествия