В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку
В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку на Mercedes
© Фото : Дорожный инспектор/ВКонтактеДевушка въехала в автобусную остановку на улице Репищева в Петербурге. 29 ноября 2024
© Фото : Дорожный инспектор/ВКонтакте
Девушка въехала в автобусную остановку на улице Репищева в Петербурге. 29 ноября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция задержала в Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвую 19-летнюю девушку, которая въехала в автобусную остановку на чужом автомобиле Mercedes, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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"Двадцать девятого ноября <...> около 6:50 19-летняя автоледи, управляя автомобилем "Мерседес" с явными признаками алкогольного опьянения, совершила наезд на автобусную остановку на улице Репищева, 16. В ходе оформления ДТП сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что девушка не имеет права управления транспортным средством", — подчеркнули в ведомстве.
На девушку составили административный протокол по статье о невыполнении водителем требования о медосвидетельствовании на состояние опьянения. Также полиция ищет владельца автомобиля. Mercedes отправили на спецстоянку.
В МВД уточнили, что если девушка села за руль с ведома хозяина машины, ему грозит административная ответственность. Если же выяснится, что владелец автомобиля не знал об этом, то против нарушительницы могут возбудить уголовное дело по факту угона.
Как позднее уточнила пресс-служба регионального главка МВД, правоохранители связались с владельцем этого автомобиля, которому не понравилась ни перспектива административного штрафа, ни необходимость оплачивать ремонт остановки. Он заверил, что не разрешал девушке брать его машину, и в ближайшее время пообещал написать заявление.
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