https://ria.ru/20241129/mercedes-1986496567.html

В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку

В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку - РИА Новости, 29.11.2024

В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку

Полиция задержала в Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвую 19-летнюю девушку, которая въехала в автобусную остановку на чужом автомобиле Mercedes,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:33

2024-11-29T16:33

2024-11-29T18:20

происшествия

авто

приморский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция задержала в Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвую 19-летнюю девушку, которая въехала в автобусную остановку на чужом автомобиле Mercedes, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Двадцать девятого ноября <...> около 6:50 19-летняя автоледи, управляя автомобилем "Мерседес" с явными признаками алкогольного опьянения, совершила наезд на автобусную остановку на улице Репищева, 16. В ходе оформления ДТП сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что девушка не имеет права управления транспортным средством", — подчеркнули в ведомстве.На девушку составили административный протокол по статье о невыполнении водителем требования о медосвидетельствовании на состояние опьянения. Также полиция ищет владельца автомобиля. Mercedes отправили на спецстоянку.В МВД уточнили, что если девушка села за руль с ведома хозяина машины, ему грозит административная ответственность. Если же выяснится, что владелец автомобиля не знал об этом, то против нарушительницы могут возбудить уголовное дело по факту угона.Как позднее уточнила пресс-служба регионального главка МВД, правоохранители связались с владельцем этого автомобиля, которому не понравилась ни перспектива административного штрафа, ни необходимость оплачивать ремонт остановки. Он заверил, что не разрешал девушке брать его машину, и в ближайшее время пообещал написать заявление.

https://ria.ru/20241128/priamure-1986129793.html

https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985578905.html

приморский район

санкт-петербург

россия

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происшествия, авто, приморский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, mercedes