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Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане - РИА Новости, 29.11.2024
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22:12 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html
Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане
Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане - РИА Новости, 29.11.2024
Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане
Двое молодых людей, задержанных в Дагестане по подозрению в подготовке теракта, являются приверженцами радикальных тенденций, у обоих правоохранители нашли... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:12
2024-11-29T22:12
происшествия
хасавюртовский район
россия
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Двое молодых людей, задержанных в Дагестане по подозрению в подготовке теракта, являются приверженцами радикальных тенденций, у обоих правоохранители нашли оружие, сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе прямой линии с жителями региона. В среду следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании двух жителей республики по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений: правоохранительные органы установили, что в июле 2024 года в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана они приобрели компоненты для незаконного изготовления взрывного устройства, но исполнить задуманное не смогли, так как их задержали. "Недавнее задержание двух молодых людей в Хасавюртовском районе… откровенные пропагандисты радикальных тенденций. И у одного, и у другого при задержании нашли оружие", – рассказал Меликов. По его словам, на допросе один из задержанных заявил, что найденный у него пистолет ему подарил дедушка десять лет назад, и он про него якобы забыл. Однако глава Дагестана назвал это абсолютным искажением фактов. "Как в театральной постановке, если ружье в первом акте на сцене висит, то в третьем акте оно обязательно выстрелит", – сказал Меликов.
https://ria.ru/20241129/arest-1986551661.html
https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html
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происшествия, хасавюртовский район, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Хасавюртовский район, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане

Меликов: задержанные за подготовку теракта в Дагестане имеют радикальные взгляды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Двое молодых людей, задержанных в Дагестане по подозрению в подготовке теракта, являются приверженцами радикальных тенденций, у обоих правоохранители нашли оружие, сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе прямой линии с жителями региона.
В среду следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании двух жителей республики по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений: правоохранительные органы установили, что в июле 2024 года в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана они приобрели компоненты для незаконного изготовления взрывного устройства, но исполнить задуманное не смогли, так как их задержали.
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"Недавнее задержание двух молодых людей в Хасавюртовском районе… откровенные пропагандисты радикальных тенденций. И у одного, и у другого при задержании нашли оружие", – рассказал Меликов.
По его словам, на допросе один из задержанных заявил, что найденный у него пистолет ему подарил дедушка десять лет назад, и он про него якобы забыл. Однако глава Дагестана назвал это абсолютным искажением фактов.
"Как в театральной постановке, если ружье в первом акте на сцене висит, то в третьем акте оно обязательно выстрелит", – сказал Меликов.
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ПроисшествияХасавюртовский районРоссияСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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