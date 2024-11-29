https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html

Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане

Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане - РИА Новости, 29.11.2024

Меликов рассказал о задержанных за подготовку теракта в Дагестане

Двое молодых людей, задержанных в Дагестане по подозрению в подготовке теракта, являются приверженцами радикальных тенденций, у обоих правоохранители нашли... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:12

2024-11-29T22:12

2024-11-29T22:12

происшествия

хасавюртовский район

россия

сергей меликов

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Двое молодых людей, задержанных в Дагестане по подозрению в подготовке теракта, являются приверженцами радикальных тенденций, у обоих правоохранители нашли оружие, сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе прямой линии с жителями региона. В среду следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании двух жителей республики по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений: правоохранительные органы установили, что в июле 2024 года в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана они приобрели компоненты для незаконного изготовления взрывного устройства, но исполнить задуманное не смогли, так как их задержали. "Недавнее задержание двух молодых людей в Хасавюртовском районе… откровенные пропагандисты радикальных тенденций. И у одного, и у другого при задержании нашли оружие", – рассказал Меликов. По его словам, на допросе один из задержанных заявил, что найденный у него пистолет ему подарил дедушка десять лет назад, и он про него якобы забыл. Однако глава Дагестана назвал это абсолютным искажением фактов. "Как в театральной постановке, если ружье в первом акте на сцене висит, то в третьем акте оно обязательно выстрелит", – сказал Меликов.

https://ria.ru/20241129/arest-1986551661.html

https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html

хасавюртовский район

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происшествия, хасавюртовский район, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан