https://ria.ru/20241129/medvedev-1986538270.html
Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана
Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана - РИА Новости, 29.11.2024
Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что украинская нелегитимная власть позавидует судьбе бывшего президента Украины Виктора... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:50
2024-11-29T17:50
2024-11-29T17:50
россия
украина
виктор янукович
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что украинская нелегитимная власть позавидует судьбе бывшего президента Украины Виктора Януковича, когда народ снова выйдет на "Майдан". "Остаётся ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, виктор янукович, дмитрий медведев
Россия, Украина, Виктор Янукович, Дмитрий Медведев
Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана
Медведев: Киев позавидует судьбе Януковича, когда народ снова выйдет на Майдан