https://ria.ru/20241129/medvedev-1986538270.html

Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана

Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана - РИА Новости, 29.11.2024

Медведев предупредил киевские власти о последствиях нового Майдана

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что украинская нелегитимная власть позавидует судьбе бывшего президента Украины Виктора... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:50

2024-11-29T17:50

2024-11-29T17:50

россия

украина

виктор янукович

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что украинская нелегитимная власть позавидует судьбе бывшего президента Украины Виктора Януковича, когда народ снова выйдет на "Майдан". "Остаётся ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, виктор янукович, дмитрий медведев