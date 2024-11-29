Медведев назвал Украину квазистраной
Медведев заявил, что Украина, где нет выборов вообще, осуждает Грузию
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о реакции Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще, которая осуждает нормальную.
"Бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии и заявил, что обострение внутриполитической ситуации там является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах... Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную", - написал он во "ВКонтакте".
Европейский парламент в четверг большинством голосов принял очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвал не признавать результаты парламентских выборов, прошедших в этой стране, провести повторные выборы, а также ввести санкции против грузинских политиков.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции прибыла Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.