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Медведев назвал Украину квазистраной - РИА Новости, 29.11.2024
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17:43 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/medvedev-1986535203.html
Медведев назвал Украину квазистраной
Медведев назвал Украину квазистраной - РИА Новости, 29.11.2024
Медведев назвал Украину квазистраной
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о реакции Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:43
2024-11-29T17:43
в мире
грузия
дмитрий медведев
обсе
ираклий кобахидзе
тбилиси
украина
евросоюз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о реакции Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще, которая осуждает нормальную."Бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии и заявил, что обострение внутриполитической ситуации там является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах... Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную", - написал он во "ВКонтакте".Европейский парламент в четверг большинством голосов принял очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвал не признавать результаты парламентских выборов, прошедших в этой стране, провести повторные выборы, а также ввести санкции против грузинских политиков.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции прибыла Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/es-1986480119.html
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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в мире, грузия, дмитрий медведев, обсе, ираклий кобахидзе, тбилиси, украина, евросоюз
В мире, Грузия, Дмитрий Медведев, ОБСЕ, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси, Украина, Евросоюз
Медведев назвал Украину квазистраной

Медведев заявил, что Украина, где нет выборов вообще, осуждает Грузию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о реакции Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще, которая осуждает нормальную.
"Бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии и заявил, что обострение внутриполитической ситуации там является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах... Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную", - написал он во "ВКонтакте".
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС
Вчера, 16:05
Европейский парламент в четверг большинством голосов принял очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвал не признавать результаты парламентских выборов, прошедших в этой стране, провести повторные выборы, а также ввести санкции против грузинских политиков.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции прибыла Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт
Вчера, 11:02
 
В миреГрузияДмитрий МедведевОБСЕИраклий КобахидзеТбилисиУкраинаЕвросоюз
 
 
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