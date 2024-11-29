https://ria.ru/20241129/mediki-1986570313.html
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2024
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:45
2024-11-29T20:45
2024-11-29T21:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление. Как установили следствие и суд, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. При этом в соответствующую информационную систему вносились ложные данные, позволяющие выдавать сертификаты о вакцинации. Участники группы в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (статья 274.1 УК РФ) и о получении взятки (статья 290 УК РФ). "С учетом характера преступлений, связанных с модификацией компьютерной информации в период общероссийской вакцинации от новой коронавирусной инфекции, суд признал подсудимых виновными", - сообщили в управлении. Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой - по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240920/sertifikaty-1973741100.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, россия, ленинградская область, коронавирус covid-19
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ленинградская область, Коронавирус COVID-19
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19
В Ленобласти медикам дали условные сроки за фиктивную вакцинацию от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление.
Как установили следствие и суд, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. При этом в соответствующую информационную систему вносились ложные данные, позволяющие выдавать сертификаты о вакцинации.
Участники группы в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ
), о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (статья 274.1 УК РФ) и о получении взятки (статья 290 УК РФ).
"С учетом характера преступлений, связанных с модификацией компьютерной информации в период общероссийской вакцинации от новой коронавирусной инфекции, суд признал подсудимых виновными", - сообщили в управлении.
Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой - по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.