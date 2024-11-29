Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 29.11.2024 (обновлено: 21:21 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/mediki-1986570313.html
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2024
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:45
2024-11-29T21:21
происшествия
здоровье - общество
россия
ленинградская область
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление. Как установили следствие и суд, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. При этом в соответствующую информационную систему вносились ложные данные, позволяющие выдавать сертификаты о вакцинации. Участники группы в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (статья 274.1 УК РФ) и о получении взятки (статья 290 УК РФ). "С учетом характера преступлений, связанных с модификацией компьютерной информации в период общероссийской вакцинации от новой коронавирусной инфекции, суд признал подсудимых виновными", - сообщили в управлении. Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой - по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240920/sertifikaty-1973741100.html
https://ria.ru/20240918/pentkhaus-1973308680.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, ленинградская область, коронавирус covid-19
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ленинградская область, Коронавирус COVID-19
В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19

В Ленобласти медикам дали условные сроки за фиктивную вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление.
Как установили следствие и суд, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. При этом в соответствующую информационную систему вносились ложные данные, позволяющие выдавать сертификаты о вакцинации.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Жительницу Камчатки осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
20 сентября, 01:36
Участники группы в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (статья 274.1 УК РФ) и о получении взятки (статья 290 УК РФ).
"С учетом характера преступлений, связанных с модификацией компьютерной информации в период общероссийской вакцинации от новой коронавирусной инфекции, суд признал подсудимых виновными", - сообщили в управлении.
Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой - по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19
18 сентября, 04:44
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияЛенинградская областьКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала