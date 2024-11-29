https://ria.ru/20241129/mediki-1986570313.html

В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19

В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2024

В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:45

2024-11-29T20:45

2024-11-29T21:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление. Как установили следствие и суд, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. При этом в соответствующую информационную систему вносились ложные данные, позволяющие выдавать сертификаты о вакцинации. Участники группы в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (статья 274.1 УК РФ) и о получении взятки (статья 290 УК РФ). "С учетом характера преступлений, связанных с модификацией компьютерной информации в период общероссийской вакцинации от новой коронавирусной инфекции, суд признал подсудимых виновными", - сообщили в управлении. Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой - по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, ленинградская область, коронавирус covid-19