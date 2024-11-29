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В Махачкале вспыхнул пожар в кафе
В Махачкале вспыхнул пожар в кафе - РИА Новости, 29.11.2024
В Махачкале вспыхнул пожар в кафе
Двухэтажное здание кафе горит в Махачкале, оно полностью охвачено огнем, площадь пожара 500 "квадратов", сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:30
2024-11-29T10:30
2024-11-29T12:26
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Двухэтажное здание кафе горит в Махачкале, оно полностью охвачено огнем, площадь пожара 500 "квадратов", сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."В 09.05 (мск) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании кафе по улице Каммаева, 1, город Махачкала... По уточненной информации, здание полностью охвачено огнем, площадь пожара 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.В 10.13 мск пожар локализовали.Позже в МЧС России уточнили, что горит крыша и второй этаж трехэтажного здания."Пожар на 450 квадратах локализовали 86 специалистов и 28 единиц техники", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Дагестан
В Махачкале вспыхнул пожар в кафе
МЧС: в Махачкале загорелась крыша и второй этаж здания кафе