https://ria.ru/20241129/mchs-1986381778.html

В Махачкале вспыхнул пожар в кафе

В Махачкале вспыхнул пожар в кафе - РИА Новости, 29.11.2024

В Махачкале вспыхнул пожар в кафе

Двухэтажное здание кафе горит в Махачкале, оно полностью охвачено огнем, площадь пожара 500 "квадратов", сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:30

2024-11-29T10:30

2024-11-29T12:26

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Двухэтажное здание кафе горит в Махачкале, оно полностью охвачено огнем, площадь пожара 500 "квадратов", сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."В 09.05 (мск) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании кафе по улице Каммаева, 1, город Махачкала... По уточненной информации, здание полностью охвачено огнем, площадь пожара 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.В 10.13 мск пожар локализовали.Позже в МЧС России уточнили, что горит крыша и второй этаж трехэтажного здания."Пожар на 450 квадратах локализовали 86 специалистов и 28 единиц техники", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241007/postradavshie-1976838177.html

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан