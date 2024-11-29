https://ria.ru/20241129/makhonin-1986472209.html

Прикамье поучаствует в нацпроекте "Инфраструктура для жизни"

Прикамье поучаствует в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 29.11.2024

Прикамье поучаствует в нацпроекте "Инфраструктура для жизни"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Прикамье намерено присоединиться к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни",... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:45

2024-11-29T15:45

2024-11-29T15:45

пермский край

россия

дмитрий махонин

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Прикамье намерено присоединиться к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало во время III Всероссийского водного форума "Живая Кама", который прошел на площадке "Пермь Экспо" в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Более 300 гостей из Прикамья и других регионов на нескольких секциях обсудили вопросы цифровизации отрасли, инновационные решения в управлении водными ресурсами. Отдельное внимание уделили кадровой политике в отрасли ЖКХ и вопросам привлечения и удерживания кадров в отрасли. "Итоговым мероприятием стало пленарное заседание по теме "Инвестиционная активность в России до 2030 года: реализация инфраструктурных проектов и механизмов поддержки". В рамках него губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что Прикамье намерено присоединиться к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что одним из главных направлений нацпроекта будет поддержка отрасли ЖКХ. "На ближайшие два года на эти цели предусмотрено 3 миллиарда рублей. На эти средства планируем обновить сети тепло-, водоснабжения, реконструировать объекты водоподготовки. Всего планируется реализовать 39 мероприятий в 15 муниципалитетах", – подчеркнул губернатор. В рамках сессии участники отметили, что в регионе кроме федеральных и региональных программ, в обновлении сферы ЖКХ задействованы средства ресурсоснабжающих организаций в рамках концессионных соглашений. Это позволяет региону снижать потери и повышать качество коммунальных услуг для жителей. Комплексно все эти меры должны привести к тому, что к 2030 году темпы замены сетей увеличатся до 5,4% в год. Снизятся на 12% теплопотери на сетях, а износ сетей уменьшится на 10%.

https://ria.ru/20241108/promsektor-1982725252.html

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пермский край, россия, дмитрий махонин